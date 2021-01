Voller Rodelhang aber kein Chaos in der Winterwelt Fort Fun

Während in Winterberg am Wochenende nichts mehr ging (Foto), war die "Winterwelt" am Fort Fun in Ordnung. Von Chaos keine Spur.

Wasserfall Ganz anders als in Winterberg und Schmallenberg läuft das Schneevergnügen am Fort Fun. Von Chaos keine Spur.

Es geht auch anders: Während am vergangenen Wochenende in den Winterberger Skigebieten chaotische Zustände herrschten und auch im Raum Schmallenberg zeitweise nichts mehr ging, war die Welt auf den Rodelhängen am Freizeitpark Fort Fun in Ordnung. „Es war zwar voll“, sagt Parkchef Andreas Sievering, aber der Ansturm habe sich in Grenzen gehalten und sei zu bewältigen gewesen.

Man habe bewusst im Vorfeld keine Werbung gemacht. Und das scheint sich ausgezahlt zu haben. Das Fort Fun sei im Winter eben nicht so sehr in den Köpfen der Menschen wie im Sommer, weiß Sievering. Das sei in diesem Falle gar nicht schlecht gewesen.

Lift und Toilettenanlagen geschlossen

Obwohl der Lift nicht in Betrieb ist und auch die Toilettenanlagen nicht geöffnet sind, hat die Winterwelt am Fort Fun für viele ihren Reiz. Im Gegensatz zu Winterberg sei ein Großteil der Besucher allerdings aus dem heimischen Raum gekommen. Bei den Nummernschildern auf den Parkplätzen hätten sich die HSK-Kennzeichen und die Kennzeichen der Wagen aus dem Ruhrgebiet etwa die Waage gehalten, schätzt der Parkchef.

Und auch im Laufe dieser Woche seien immer wieder bis zu 50 Autos auf den Parkplätzen des Freizeitparks gewesen. „Wir können uns über das Verhalten der Touristen wirklich nicht beschweren“, sagt Sievering. Es sei an allen Tagen sehr gesittet abgelaufen. Und er gehe davon aus, dass es am kommenden Wochenende ähnlich sein wird. Angesichts des bevorstehenden Ferienendes rechnet er auch dann nicht mit einem Ansturm. Zumal die Schneemenge ohnehin nur zum Rodeln aber nicht zum Skifahren ausreiche.

Vorbereitung auf den Saisonstart

Derweil bereitet man sich im Freizeitpark selbst schon auf den Saisonstart im März vor. Sievering geht nicht davon aus, dass Corona den Saisonstart diesmal ähnlich verhagelt wie im vergangenen Jahr. „Ich bin mir sicher, dass wir im März öffnen werden – wenn auch möglicherweise mit einigen vorgegebenen Einschränkungen“, so Sievering. Es mache Sinn, Attraktionen wie Freizeitparks und Zoos wieder aufzumachen, betont er.

Wie sehr sich die Menschen danach sehnen, endlich wieder raus zu können, sehe man ja am Beispiel Winterberg. „Mit dem Unterschied, dass man in Freizeitparks, Zoos und übrigens auch in Restaurants die Besucherströme kanalisieren kann, weil es nur einen Eingang gibt“, betont Sievering.

Dass man die Lage im Park trotz Corona-Krise im Griff habe, habe man bereits in der vergangenen Saison bewiesen, fügt er hinzu. „Es wäre dramatisch, Freizeitangebote und auch Restaurants weiterhin geschlossen zu halten.“ Gerade dort sei doch das Infektionsrisiko durch entsprechende Maßnahmen auf ein Minimum zu reduzieren.

