Vor 350 Jahren bannt eine rote Flamme die Pest aus Eversberg

Im Jahr 1668 kommt der Schwarze Tod mit aller Macht zurück. 95 Eversberger sterben, die meisten davon Kinder. Ganze Familien fielen der Pest zum Opfer. „Es kam vor, daß an einem Tage sieben Leute beerdigt wurden“, schreibt Schulrat Leines 1958 in einem Aufsatz. Die todbringende Krankheit breitete sich in der kleinen Bergstadt schnell aus. Erneut.

Hatte doch erst in den 1630er Jahren die Pestilenz im Sauerland grassiert. Eingeschleppt von den Soldaten des Dreißigjährigen Krieges. „Da ist nit allein große Pestilenzsterben, sondern auch verschiedene Armeen eingefallen, alles ausgeraubt und verhöget, daß leider viele Hauser verwüstet und umgefallen, ach viel Häuser und Gebeu (Gebäude) abgehauen und verbrannt sind.“ Aus der Kirchenchronik geht hervor, dass Eversberg über Weihnachten 1632 von 2300 Mann belagert wurde. Sie blieben bis zum 6. Januar und hinterließen eine Spur der Verwüstung.

Hilf und Sankt Roche

1668 wenden sich die Bürger der kleinen Stadt in ihrer Not an Rochus, den Patron der Pestkranken. „Hilf uns, Sankt Roche, hilf uns Sankt Roche“ sangen die Christen – nicht nur in Eversberg. Die Eversberger gelobten, eine Kapelle zu errichten, und Rochus mit einer Prozession an seinem Todestag, den 16. August, zu gedenken.

Die wohlhabende Eva Schölers, deren Mann ebenfalls an der Pest gestorben war, soll damals das Geld gestiftet haben.

Dass dieser Gedanke irrig sein könnte, schrieb Alysius Dolle 1963 in einem Dossier in der Mescheder Zeitung. Denn mit den Erträgen der eingerichteten Rochus-Stiftung sollte zunächst einmal das Theologie-Studium ihres Sohnes Johannes Dölberg finanziert und das Beneficium (ähnlich einer Pfarrstelle) dotiert werden. Dölberg wurde später der erste Vikar in Eversberg und galt auch als Anwärter auf das Beneficium. Die Verwaltung der Stiftung lag in den Händen des Magistrats.

Kurz bevor die Kapelle am Nordtor fertig war, so heißt es der Sage nach, erblickten die Eversberger über der Buchplette eine rote Flamme und die Pest versiegte sogleich in der Stadt. Der Schwarze Tod war gebannt.

Pocken und Rote Ruhr

Andere Seuchen wie die Blattern (Pocken) oder Rote Ruhr nicht, deshalb errichteten die Eversberger vor 280 Jahren die Luzia-Kapelle an der Ecke Marktstraße/Stadtmauer.

1735 erkrankten 250 Menschen an der Ruhr, 50 starben. Die meisten waren Kinder und Jugendliche. Zur Dimension: 95 Häuser waren betroffen und damit drei Viertel des Ortes. Die Eversberger glaubten, dass dies die Strafe Gottes war, weil sie das Marienkapellchen vernachlässigt und verfallen hatten lassen. Sie bauten die Kapelle neu auf und widmeten sie Maria und Luzia, die Patronin der Ruhrkranken.

Beschwerde über Pfarrer in Köln

Da das Eversberger Bergvolk schon seit jeher unerbittlich für seine Belange kämpfte, geht aus einem Bittbrief an die kirchliche Behörde im Januar 1771 hervor, den Bürgermeister CJ. Frechmann mit „Hochwürdiger Hochwohlbegohrner Gnädiger Herr Ew. Hochw. Gnaden“ begann. Der neue Pastor im Dorf hatte die Patronatsfeste stets auf den folgenden Sonntag gelegt. Das missfiel den Eversbergern, sie fürchteten die Strafe Gottes. Hatten sie doch einen Gelübde abgelegt, am Festtage des Patrons in „Wasser und Brod“ zu fasten. Sollten sie nun an einem Sonntag fasten? Ihr Pastor wolle dies Anliegen nicht verstehen.

Die pragmatische Antwort aus Köln lautete: „Die Fasttage können auf den Sambstag, die Festtage aber auf den folgenden Sonntag transferiert werden.“

