Vor 60 Jahren: Stadt Meschede leistet sich einen Ziegenbock

Der Haushalt der Stadt Meschede hält vor 60 Jahren Wissenswertes und Kurioses bereit. Außerdem soll ein Ex-Bankchef in Haft.

Über diese Themen berichteten wir vor 60 Jahren im Lokalteil.

Finanzloch im Haushalt

251.000 Mark fehlen 1960 im Haushalt der Stadt Meschede. Größtes Investitionsprojekt wird mit 163.000 Mark ein neuer Sportplatz für Blau-Weiß Meschede im Schweinsbruch sein. Das neue Jugendheim an der Mariä-Himmelfahrt-Kirche wird mit 10.000 Mark unterstützt. Kurios: 500 Mark sieht die Stadt in ihrem Haushalt für die Haltung eines Ziegenbockes vor.

Zwei Boote am Hennesee

Am Hennesee tauft Bürgermeister Engelbert Dick mit Sekt das neue Rettungsboot der DLRG auf den Namen „Stadt Meschede“. Es ist 18 PS stark und 45 km/h schnell. Auf dem Vorbecken versieht ein Boot namens „Masuren“ seinen Dienst.

Einbrüche in Geschäfte

Über den Jahreswechsel 1959/60 hinweg besorgen viele Einbrüche Geschäftsinhaber in Meschede. Jetzt werden dafür drei 33, 22 und 21 Jahre alte Männer vom Landgericht Arnsberg verurteilt. Haupttäter ist der 33-Jährige, ein landwirtschaftlicher Gehilfe, der in Enste arbeitet. Er wird zu vier Jahren Zuchthaus und drei Jahren Ehrverlust verurteilt. Unter anderem hatten sie bei einem Einbruch in ein Uhrengeschäft die Uhren gestohlen, um vom Erlös Karneval feiern zu können.

Schwarzgeld-Konten geführt

Beihilfe zu Steuerhinterziehung durch Schwarzgeld-Konten, Betrug und Urkundenfälschung werden dem ehemaligen Leiter einer Mescheder Bank, seinem ehemaligen Kassierer und einem ehemaligen Bevollmächtigten vorgeworfen. Vor dem Landgericht Arnsberg werden für den Ex-Bankchef vier Jahre Haft von der Staatsanwaltschaft gefordert.

Seit 25 Jahren Pfarrer in Calle

In Calle feiert Wilhelm Schmidt seinen 75. Geburtstag und sein 50-jähriges Priesterjubiläum. Er ist auch seit 25 Jahren Pfarrer in Calle. 1947 war er Dechant des Dekanats Meschede geworden. Schmidt betreibt in Calle heimatgeschichtliche Studien, seit 1948 arbeitet er auch für die Schützenbruderschaften. Er ist Mitgründer des kurkölnischen Schützenbundes.

Arens baut Werkstatt

An der Warsteiner Straße in Meschede laufen Ausschachtungsarbeiten für ein neues Unternehmen. Dort plant Paul Arens aus Eslohe eine neue VW-Werkstatt. Arens übernimmt auch die Tankstelle daneben an der Einmündung zum Schwarzen Bruch.

Ausbau der B 7

In Nuttlar geht der Ausbau der B 7 im Abschnitt zwischen „Mutter Pine“ und dem Dümel langsam seinem Ende entgegen. Die Fahrbahn ist auf elf Meter verbreitert worden. Auf beiden Seiten der Straße werden die bisherigen Linden dort gefällt. Vor dem Dümel muss eine Stützmauer für die Bahnstrecke gebaut werden.