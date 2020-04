Wandern um Meschede, Bestwig, Schmallenberg und Eslohe

In diesem Jahr feiern wir ein anderes Osterfest. Trotz allen Einschränkungen in der Coronakrise: Der Frühling zieht ein und die Menschen zieht es nach draußen. Unsere Redaktion hat bei Norbert Arens, Leiter der Tourist-Information Meschede und Bestwig, sowie Hubertus Schmidt, Tourismuschef des Schmallenberger Sauerlandes und der Ferienregion Eslohe, nachgefragt, welche Ausflugstipps sie jetzt für unsere Leser haben.

Ruhrtalspazierweg

Der Ruhrtalspazierweg bei Bestwig: „Wegen umfangreicher Baumfällungen ist der östliche Teil der Runde aktuell nicht zu empfehlen, aber der westliche Teil (ca. 3 Kilometer) ist sehr schön“, sagt Norbert Arens. Höhepunkt sei die renaturierte Ruhr – eine der wenigen Stellen, wo es möglich ist, direkt an die Ruhr heranzutreten und das Wasser zu erleben.

Bergbauwanderweg

Der Bergbauwanderweg in Ramsbeck gibt tiefe Einblicke in die etwa 1000-jährige Erzbergbaugeschichte rund um Ramsbeck. „Hochwertiger kann ein Themenwanderweg kaum sein, allerdings liegt Ramsbeck in einem engen Kerbtal. Der etwa 10 Kilometer lange Weg beinhaltet schon nennenswerte Steigungen“, so Arens. Der Weg beginnt offiziell am Sauerländer Besucherbergwerk mit Infotafel zum Bergbauwanderweg. Unter www.foerderverein-sauerlaender-besucherbergwerk.de kann man sich den Verlauf des Weges genau anschauen und auch alle 41 Infotafeln zur Erzbergbaugeschichte zuhause nachlesen. Als Rundweg kann der Bergbauwanderweg überall an der Strecke begonnen werden und somit auch jederzeit abgekürzt werden, denn das Dorf Ramsbeck ist immer nah.

Klosterweg

Der Klosterweg verbindet die Abtei Königsmünster in Meschede und das Bergkloster in Bestwig auf zwei verschiedenen Routen von jeweils 15 Kilometern. Der Weg hat keine eigene Markierung, sondern kann mit einer ausführlichen Wegbeschreibung begangen werden, die in einer Broschüre festgehalten ist und auch hier nachgelesen werden kann: www.klosterweg.smmp.de. „An der Strecke gibt es Wegpunkte, die - vielleicht passend zu den Ostertagen – mit Gedanken der Schwestern und Brüder der beiden Klöster angereichert sind“, erklärt Arens. Da die 15 Kilometer eher eine Tageswanderung darstellen, kann auch nur ein Teilstück gewandert werden, z.B. von der Abtei in Meschede bis zur Burgruine Eversberg.

Erflinghauser Rundweg

Fast 10 Kilometer führt der Erflinghauser Rundweg (Eh1) zumeist über eine offene Hochfläche und erlaubt zahlreiche Panoramablicke. Arens: „Die offene, landwirtschaftlich geprägte Landschaft gibt Raum für ein Durchatmen - in der Corona-Krise kann der eine oder andere dies sicherlich gebrauchen.“

Reister Kapellenweg

Der Kapellenweg Reiste verbindet auf 25 Kilometern Rundwanderweg acht Dörfer mit seinen Kapellen und der Pfarrkirche Reiste. Man kann den Weg optional in zwei Etappen laufen. Die Empfehlung der SGV-Abteilung Reiste ist, mit der längeren Südroute zu beginnen.

Rundwege der Dörfer

„Schon das letzte sonnige Wochenende hat gezeigt, dass an unseren Hotspots wie den Golddorf-Routen, am Sauerland Höhenflug oder am Waldskulpturenweg viel los ist“, gibt Hubertus Schmidt zu bedenken. „Nichtsdestotrotz bieten unsere Wanderwege genügend Platz, um möglichst kontaktfrei eine schöne Wanderung oder einen Osterspaziergang zu unternehmen. Jedes unserer Dörfer bietet eine Vielzahl von Ortsrundwanderwegen.“ Info unter www.schmallenberger-sauerland.de/tourenportal. Besonderer Tipp: Alle Touren gibt es auch in der kostenlosen Sauerland-App (für Android & IOS), die auch als Navigationshilfe dient.

HINTERGRUND

In der Region gibt es zahlreiche Wanderparkplätze, wovon einige mit Wanderinfotafeln ausgestattet sind: www.hennesee-sauerland.de/sauerland/freizeit/wanderwege/wanderparkplaetze/.

Die Rundwanderwege, die an den Parkplätzen beginnen, sind dort ebenfalls mit einer kurzen Beschreibung aufgeführt (Wegbezeichnung, Weglänge, geschätzte Gehzeit und Ausgangpunkt).