Wann hört es im Hochsauerland wieder auf zu schneien?

Sechs Zentimeter Neuschnee sind allein in Meschede in der Nacht zum Montag vom Himmel gerieselt.

Meschede. Es schneit und schneit und schneit: Am Montag haben sich Schnee-Massen im Hochsauerland aufgetürmt. Wann hört es wieder auf? Die Vorhersage.

In der Nacht zum Montag sind mehrere Zentimeter Schnee im Hochsauerlandkreis gefallen. Auch bei Tage hörte es nicht auf: Immer weiter rieselte der Schnee vom Himmel. Eine der Folgen: schneebedeckte, glatte Straßen sowie Einschränkungen im Öffentlichen Nahverkehr. Wie lange müssen die Menschen rund um Meschede, Eslohe, Bestwig und Schmallenberg noch mit weiteren Schneefällen rechnen?

Eisig kalte Luft aus Nordosteuropa

Der heimische Wetter-Experte Julian Pape schätzt die Situation wie folgt ein: „Nach diesem schneereichen Wochenende ziehen am Montag noch weitere Schneefälle über die Region hinweg. Im Laufe des Nachmittages beruhigt sich die Wetterlage aber deutlich, Hoch Gisela schickt in der gesamten Woche eisig kalte Luft aus Nordosteuropa in unsere Region.“

In der Nacht zu Dienstag wird das Wetter wolkig mit Auflockerungen. Die Tiefstwerte liegen zwischen -7 und -13°C, bei längerem Aufklaren auch -15°C. Und so geht es weiter: „Die eiskalte Wetterlage dauert länger an! Oft mäßiger Dauerfrost mit eiskalten Nächten.“

Weitere Informationen unter www.wetter-sauerland.de.