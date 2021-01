Wann und wo in Bestwig die Tannenbäume gesammelt werden

In der Gemeinde Bestwig werden auch in Corona-Zeiten in den einzelnen Orten die ausgedienten Weihnachtsbäume eingesammelt. Allerdings gibt es Änderungen.

Bestwig Corona hat auch Einfluss auf das Einsammeln der Tannenbäume in Bestwig. Hier eine Übersicht über die Aktionen in den Orten.

Wann und von wem werden in der Gemeinde Bestwig die ausgedienten Tannenbäume abgeholt? Hier eine Übersicht über die Orte in denen bereits geklärt ist, wie die Aktion in Corona-Zeiten ablaufen wird.

Nuttlar

Aus gegebenem Anlass werden die Jungschützen Nuttlar die ausgedienten Weihnachtsbäume, anders als im Veranstaltungskalender datiert, am 16. Januar einsammeln. Da in diesem Jahr besondere Maßnahmen auch besondere Aktionen erfordern, werden die Jungschützen auf das übliche Klingeln an der Haustür verzichten. Daher werden alle Nuttlarerinnen und Nuttlarer gebeten, ihre Weihnachtsbäume gut sichtbar bis 11 Uhr an die Straße zu legen. Die Bäume werden an diesem Tag ab 11 Uhr unter Einhaltung der geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen eingesammelt und für ein eventuelles Osterfeuer 2021 gelagert.

Velmede und Bestwig

In Velmede und Bestwig sammelt die KJG die Bäume ebenfalls am 16. Januar ein. Aufgrund der aktuellen Situation werden die Teilnehmer zu zweit mit Maske durch den Ort gehen und entsprechend Abstand halten. Auf die Unterstützung der jüngeren Teilnehmer wird in diesem Jahr verzichtet. Es wird darum gebeten, die Bäume klar erkennbar vor dem Haus zu deponieren. Die KJGler werden dann klingeln, um die Spende entgegen zu nehmen. Alternativ kann auch darüber informiert werden, wo die Spende zu finden ist. Um Diebstählen vorzubeugen, wird darum gebeten, die Spende nicht am Baum anzubringen. Unterwegs sein werden die Mitglieder an diesem Tag zwischen 10 und 16 Uhr in ganz Velmede bis einschließlich zur Gartenstraße. Wie üblich werden nach vorheriger Information auch die Tannenbäume in Bestwig abgeholt. Die KJG freut sich über Meldungen, wenn ein Baum definitiv eingesammelt werden kann. Das gebe mehr Planungssicherheit. Erreichbar ist die KJG über Facebook und Instagram sowie per Mail an kjg_velmede@yahoo.de. Außerdem bestehe die Möglichkeit, jeden der Gruppenleiter zu kontaktieren.

Ramsbeck

In Ramsbeck verhandeln die Jungschützen, die die Aktion im Ort betreuen, gerade noch mit dem Ordnungsamt. Es gibt noch kein geplantes Vorgehen. Sobald Klarheit herrscht, wollen sich die Jungschützen mit den entsprechenden Informationen an die Öffentlichkeit wenden.

Ostwig

In Ostwig werden die Jungschützen aller Voraussicht nach ebenfalls am 16. Januar von morgens bis zum Nachmittag in den Straßen des Ortes unterwegs sein, um die Bäume einzusammeln. Mit Blick auf die Corona-Krise verweisen die Schützen allerdings darauf, dass dieser Termin noch unter Vorbehalt steht. Gesammelt werden die Bäume auch hier für ein eventuell stattfindendes Osterfeuer.

Heringhausen

Die Heringhauser Jungschützen sammeln die ausgedienten Weihnachtsbäume im Ort am Samstag, 16. Januar, ein. Es wird darum gebeten, die Bäume gut sichtbar bis spätestens 11 Uhr an die Straße zu legen. Wegen der Corona-Lage haben sich Jungschützen dazu entschieden, in diesem Jahr nicht an den Haustüren zu klingeln.

Andreasberg

In Andreasberg werden die Bäume ebenfalls am Samstag, 16. Januar, eingesammelt. Es wird darum gebeten, sie an diesem Tag bis spätestens 10 Uhr gut sichtbar an den Straßenrand zu legen.

[+++ Nichts mehr verpassen: Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter für Meschede, Eslohe, Schmallenberg und Bestwig+++]