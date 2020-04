Warum der Mai-Feiertag sowieso ins Wasser gefallen wäre

Meschede/Eslohe/Bestwig/Schmallenberg 25 der 29 Apriltage waren sonnig oder sogar wolkenlos – nun hat sich die Wetterlage aber umgestellt und in den kommenden Tagen bestimmt feuchtes und zunehmend kühles Wetter die Verhältnisse im Sauerland. Die Natur dankt es.

Das Wetter für das Ruhrtal

Eine insgesamt extrem trockene und sonnenscheinreiche Phase liegt hinter Meschede, Bestwig und dem Ruhrtal. Seit Mitte März hatte es kaum geregnet und Tage, die weniger als zehn Stunden Sonnenschein gebracht haben, konnte man an einer Hand abzählen. Zudem wurde die 20°C-Marke an der Wetterstation in Enste ganze achtmal überschritten. Ordentlich für einen April, wenn auch in Sachen Wärme nicht rekordverdächtig.

Nach ersten kräftigen Regenschauern in den vergangenen Tagen befinden wir uns über den Monatswechsel hinweg in einer durchweg feuchten südwestlichen bis westlichen Strömung. So regnet es am Donnerstag anfangs teils länger, zum Nachmittag dann in Schauerform. Der Maifeiertag wird sehr ungemütlich mit häufigen Regenschauern, kurzen Gewittern und viel Wind. Dazu gehen die Temperaturen zurück und erreichen selbst am Ufer der Ruhr nur noch wenig mehr als 10°C.

Zum Samstag bekommt man dann bei weiteren Regenschauern sogar mit dieser Marke Probleme. Mit einer Winddrehung auf Nordwest wird nämlich noch ein wenig kühlere Luft ins Sauerland transportiert. Zum Sonntag ist dann mit einer allmählichen Wetterberuhigung zu rechnen, die Temperaturen bleiben aber mit maximal 8 bis 12°C recht kühl und auch der Wind weht noch sehr böig.

Das Wetter im Schmallenberger Sauerland

Es schaut fast wie eine Kopie des Wetters von vor einem Jahr aus. Auch damals war der April sonnenscheinreich und recht warm, wenn er auch nicht die Werte von diesem Jahr erreicht hat. Zum Monatsende gab es dann einen Wetterumschwung und der Mai verlief insgesamt kühl, recht regenreich und brachte nur wenig Sonnenschein. Zumindest eine deutliche Umstellung der Wetterlage erlebt das Schmallenberger Sauerland auch in diesem Jahr und der Mai beginnt feucht und nass. Eine ideale und wichtige Entwicklung für unsere Natur, welche nach einem eigentlich ausreichend nassen Winter bereits wieder in Trockenstress geraten ist.

So ziehen sowohl am Donnerstag als auch am Maifeiertag und am Samstag immer wieder Regenschauer über Schmallenberg und Eslohe hinweg. Teilweise kann es sogar mal etwas länger regnen, die freundlichste Phase dürfte sich noch am Donnerstagnachmittag einstellen, wenn sich auch mal die Sonne zeigt.

Zum Start in den Mai legt dann auch der Wind nochmals zu und immer wieder ziehen Regenschauer oder auch mal ein kurzes Gewitter über unsere Region hinweg. Mit den vielen Wolken werden es kaum mehr als 6°C an der Hunau und 11°C in Fleckenberg. Am Samstag ist es bei ähnlichem Wetter noch eine Spur kühler. Zum Sonntag kann sich die Sonne dann etwas häufiger zeigen, weitere Schauer sind möglich.

Trend für die nächste Woche

Zum Start in die erste Arbeitswoche im Mai dreht der Wind wieder von Nordwest auf Südwest und somit erreicht das Sauerland deutlich wärmere Luft. Entlang von Lenne und Ruhr sind somit auch wieder rund 20°C, vielleicht sogar ein wenig mehr möglich. Dazu zeigt sich die Sonne zeitweise und vorübergehend sind nur selten Schauer unterwegs. Ab Mitte der Woche nähern sich dann aber erneut Tiefdruckgebiete mit neuen Regenschauern und einzelnen Gewittern. Die Temperaturen gehen wieder eine Spur zurück, mehr als 13 bis 18°C sind dann nicht drin.

Mehr unter www.wetter-sauerland.de.