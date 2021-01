Corona-Lockdown Warum eine Homeoffice-Pflicht in Schmallenberg schwierig ist

Schmallenberg Die Bundesregierung will Arbeitgeber zum Homeoffice verpflichten. Heinz-Josef Harnacke von SUZ sieht das kritisch. Seine Argumente.

Die bundesweit geforderte Homeoffice-Pflicht für die Arbeitsplätze, die es zulassen, hält Heinz-Josef Harnacke, erster Vorsitzender von Schmallenberg Unternehmen Zukunft, für den falschen Weg: „Verordnungen und Pflichten sind in diesem Fall nicht der richtige Ansatz.“

Er kennt mehrere Gründe, die gegen eine Homeoffice-Pflicht sprechen: „In vielen Orten hier im Schmallenberger Sauerland fehlt der nötige leistungsstarke Internetanschluss.“ Zudem sei die Datensicherheit im Homeoffice aufgrund möglicher Hackerangriffe stark gefährdet. Hinzukomme, dass sich viele Häuser oder Wohnungen nicht als Homeoffice eignen würden, weil viele kein eigenes Büro hätten. Man müsse so etwas im Einzelfall entscheiden, sagt Harnacke: „Und nicht durch die Politik, die in manchen Fällen an der Basis vorbei regiert.“

Es gibt kaum noch Großraumbüros

Die Firmen im Stadtgebiet seien gut organisiert, hätten einige Mitarbeiter bereits ins Homeoffice geschickt: „Und Großraumbüros gibt es sowieso nur noch wenige.“ Meetings würden schon seit einigen Monaten per Video abgehalten, am kommenden Donnerstag gibt es zudem von SUZ ein Online-Seminar zum Datenschutz im Homeoffice: „Klar, wo es machbar ist, sollte man es umsetzen. Aber man sollte es nicht pauschalisieren.“

Als Geschäftsführer berichtet Harnacke von den Corona-Regeln der Firma Feldhaus: „Wir frühstücken zum Beispiel nicht mehr gemeinsam, auf den Gängen wird kontinuierlich eine Maske getragen, Kontakte werden bestmöglich minimiert.“