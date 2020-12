Warum Kunst und Kultur jetzt in der Corona-Zeit wichtig sind

Schmallenberg/Bad Fredeburg Alexander Freund stammt aus Bad Fredeburg. Seine Ausstellung musste wegen Corona schließen. Warum Kunst und Kultur jetzt wichtig sind.

Die Kunst lässt Alexander Freund (49) nicht los. In Bad Fredeburg geboren, wohnt der freischaffende Künstler seit 2015 wieder in seinem Heimatort. Als Mitglied der niederländisch-belgisch-deutschen „KunstCooperation nonexistinggroup“, hatte er neben Einzelausstellungen, wie zum Beispiel in Aachen, Köln, Leipzig, mehrere Gruppenausstellungen in Deutschland, Belgien und den Niederlanden, so auch in Schmallenberg. Im Interview erzählt er über seine Kunst und die Pandemie-Zeit.

Frage: Herr Freund, Sie haben nach einer längeren Pause wieder im kunsthaus alte mühle Schmallenberg ausgestellt. Wegen den Corona-Einschränkungen musste die Ausstellung nach einer Woche wieder geschlossen werden. Wie war das für Sie?

Das ist natürlich sehr enttäuschend, vor allem weil die Eröffnung noch stattgefunden hat und die Ausstellung trotz Auflagen gut besucht wurde. Ich wollte in meiner Heimat mein künstlerisches Schaffen, meinen Werdegang und meine große Entwicklung als Künstler zeigen. Die Ausstellung wird aber verlängert und findet hoffentlich eine Fortführung.

Was bedeutet die Corona-Zeit für Sie aus Sicht des Künstlers?

Die Corona Zeit gab mir den Anlass erst recht wieder aktiv zu werden. Ich finde, dass Kunst und Kultur unbedingt notwendig für unsere Gesellschaft sind — sie bieten Zusammenhalt und tragen zur Identifikation bei. Auch wenn vielen Menschen die Aufträge nun wegbrechen, sollten sie nicht in eine Schockstarre verfallen. Manchmal bewirken Krisen die größten Veränderungen und regen zum Nachdenken und künstlerischem Schaffen an. Was brauchen wir wirklich? Worauf können wir verzichten?

Wie sind Sie zur Kunst gekommen?

Ich habe bereits in der Kindheit, wie viele andere auch, mit Kunst angefangen und bin einfach dabeigeblieben. Während der berufsvorbereitenden Gespräche in der Schulzeit wurde mir klar, dass ich mich mit einem „normalen“ Erwerbsberuf nicht identifizieren kann und gerne im gestalterischen Bereich arbeiten möchte. So habe ich erst einmal Metallbauer und Kunstschmied in Meschede gelernt und in diesem Beruf gearbeitet, bis ich mich dazu entschlossen habe, von 1999 bis 2004 in Maastricht freie Bildhauerei zu studieren. Das ging über klassische Techniken und Bildgestaltung bis hin zur zeitgenössischen Bildhauerei, welche formal weit gefasst ist.

Zu welcher Kunst tendieren Sie heute? Wie würden Sie Ihre Kunst beschreiben?

Die freie Kunst lässt mich nicht los. Die Welt ist ja so viel größer als man denkt. Als ich das Studium angefangen habe, hatte ich das Gefühl meiner Bestimmung näher gekommen zu sein. Ich würde sagen, ich arbeite medienunabhängig und sehr prozesshaft. Ich mische und greife philosophische und naturwissenschaftliche Themen auf, welche ich in einem mehr oder weniger geplanten Prozess wirken lasse.

Wieso die Kombination aus Naturwissenschaft und Philosophie?

Verborgenes und die Magie der Natur wird mithilfe naturwissenschaftlicher Methoden sichtbar und spürbar gemacht — dagegen beschäftigt sich die Philosophie mit dem Geist des Menschen. Als Künstler bin ich an den philosophischen Ansätzen der Wissenschaft interessiert, an Fragen, die über die eigene Existenz hinausgehen. Die Kunst befindet sich meiner Meinung nach im Spannungsfeld zwischen dem Faktischen der Naturwissenschaft und der Erkenntnissuche in der Philosophie. Das möchte ich zeigen – mithilfe der Kunst als Medium.

Können Sie uns dazu ein Beispiel aus einem Ihrer Werke geben?

Das Gilgamesch Epos, titelgebend für eines meiner Werke, ist wohl das älteste Epos der Menschheitsgeschichte (ca. 2500 v.Chr.). In einer uns unbekannten Schrift wurde es in Tontafeln graviert. Die Wissenschaft konnte es rekonstruieren und übersetzen. Die Texte haben eine Versform und daher vermutlich eine Melodie, welche aber nicht überliefert ist. Die Philosophie beschäftigt sich unter anderem damit, welche Bedeutung das musische Element für die Menschen hatte, welches mit der Zeit verloren gegangen ist. Mein künstlerischer Ansatz widmet sich diesem Moment des Verschwindens.