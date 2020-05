Warum Landwirte und Gärtner im Sauerland Wetter-Sorgen haben

Überwiegend freundliches Wetter begleitet das Sauerland bis in das Wochenende. Dabei steigen die Tagestemperaturen allmählich an, die Nächte bleiben aber weiterhin sehr kühl. Vor allem in Tallagen ist in den Frühstunden weiter Frost dabei, verrät unser Wetterexperte Julian Pape.

Das Wetter für das Ruhrtal:

Fünf Nächte mit leichtem Frost hat es in diesem Mai bereits an der Wetterstation in Enste gegeben, das ist exakt die Zahl der Frosttage, die auch im Hochwintermonat Februar aufgetreten sind. An dieser Tatsache ist leicht zu erkennen, dass wir es aktuell mit einer vollkommen anderen Wetterlage als noch vor einigen Monaten zu tun haben. Auch bis zum Wochenende kommt der schwache bis mäßige Wind weiterhin aus nördlichen Richtungen und lenkt Luft zu uns, die ihren Ursprung im noch teilweise schneebedeckten Skandinavien hat.

Wetterexperte Julian Pape. Foto: Privat / WP

So kann es bei uns nicht frühsommerlich warm werden, die kräftige Sonne treibt aber zumindest die Tagestemperaturen ein wenig in die Höhe. So sind nach den maximal 12 bis 14°C am heutigen Donnerstag bis zum Sonntag immerhin knapp 20°C möglich. In den Nächten wirkt sich der nördliche Wind aber weiterhin aus, denn bei meist klarem Himmel sinken die Temperaturen weiterhin tief in den Keller. So muss vor allem in den Tälern jeweils mit Bodenfrost, häufig auch noch mit leichtem Luftfrost gerechnet werden. Etwas milder bleibt es nur in Orten, die auf Bergen oder Kuppen liegen. Das Wetter zeigt sich dazu am Tag konstant freundlich mit einem Wechsel aus Sonnenschein und Wolkenfelder. Kurze Regenschauer bleiben weiterhin die absolute Ausnahme.

Das Wetter im Schmallenberger Sauerland:

Auch in den kommenden Tagen werden Landwirte, Forstwirte und Hobbygärtner besonders rund um Lenne- und Wennetal mit sorgenvollem Blick an den Nachthimmel und auf ihr Thermometer schauen. Denn auch weiterhin ist die Luft sehr kühl und gleichzeitig trocken. So reicht es, wenn der Himmel in den Nachtstunden für kurze Zeit sternenklar ist und die Temperaturen sinken schnell bis zum Gefrierpunkt ab oder sogar darunter. Am Erdboden muss weiterhin mit Frost bis zu -5°C gerechnet werden.

Am Tag geht das aus den vergangenen Tagen altbekannte Spiel zwischen Wolkenfeldern und Sonnenschein weiter. Während der heutige Donnerstag meist mit dichter Bewölkung startet und die Wolken zum Nachmittag mehr und mehr auflockern läuft es am Freitag und Samstag umgekehrt. So zeigt sich die Sonne in den Frühstunden meist ohne jegliche Begleitung von Wolken, im Laufe des Tages bilden sich dann mit der Einstrahlung einige Quellwolken, welcher aber auch weiterhin nicht für einen Regenschauer gut sein werden. Die Tagestemperaturen steigen dazu am Samstag auf Werte um 15°C an. Zum Sonntag dreht der Wind dann voraussichtlich auf westliche bis südwestliche Richtungen und die Temperaturen machen einen Sprung nach oben. So sind durchaus Werte zwischen 16 und 19°C möglich und die zuletzt notwendige Jacke darf mal wieder weggelegt werden.

Trend für die nächste Woche:

Das Sauerländer Wetter wird wohl auch in der kommenden Woche von Hochdruckgebieten bestimmt. So lässt der nächste Landregen für unsere Natur weiterhin auf sich warten. Zudem verstärkt sich wohl die Zufuhr von wärmerer Luft aus dem Südwesten Europas und die Temperaturen machen nochmals einen Sprung nach oben. So rücken Temperaturen von rund 20°C selbst an der Hunau in etwa 800 m Höhe in Reichweite, in den tiefsten Lagen des Ruhrtals sind sogar sommerliche Werte von bis zu 25°C möglich. Auch die Nächte werden insgesamt milder. Mehr unter www.wetter-sauerland.de.