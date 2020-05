Was dieses Video von Elektro Kramer in Meschede aussagt

Meschede. Eine Video aus Meschede sorgte für Aufsehen im Internet. Was Elektro Kramer mit diesen eindrucksvollen Bildern zeigen möchte.

Mit einem Video hat die Firma Elektro Kramer Aufsehen erregt. Das ist zu sehen: Rund 20 Mitarbeiter stehen im Kreis auf dem Platz vor dem Geschäft am Kreishaus und halten einen ausgeklappten Zollstock in den Händen, um den Abstand von zwei Metern einzuhalten.

Thomas Kramer (rechts) betont, dass seine Mitarbeiter wie Mauro Viegas (links) und er auch in der Krise da sind. Foto: Brigitta Bongard

Die Aktion hatte zwei Effekte: „Zum einen wird einem dabei dann wirklich klar, wie lang zwei Meter sind, zum anderen wollten wir natürlich auch zeigen, dass unsere Mitarbeiter das beim Umgang mit Kunden auch wissen“, erklärt Thomas Kramer, der das Unternehmen in zweiter Generation führt. Der Fachmarkt musste vorübergehend geschlossen werden, durfte aber zum 20. April wieder öffnen. Zwischenzeitlich fand die Kundenberatung am Telefon oder in Videokonferenzen statt.

Manche Kunden wurden auch am Schaufenster beraten. „Der Reparaturservice läuft ganz normal weiter. Wenn Kunden zuhause Probleme mit ihren Geräten oder der Hauselektrik haben, kommen unsere Angestellten selbstverständlich wie gewohnt zu ihnen nach Hause“, so Kramer. Dennoch sei es derzeit eine spezielle Situation.

Der Zollstockkreis diente also auch symbolisch dazu, den Zusammenhalt zu stärken und mal etwas zusammen zu unternehmen. „Wir haben eine eigene Drohne, die von Reinhard Fink bedient wird. Eigentlich nutzen wir die für Werbezwecke, aber auch, um Baustellenaufnahmen aus der Luft zu machen.“, sagt Thomas Kramer. Er sehe aber auch, dass die wirtschaftliche Lage bei vielen Firmen bereits kritisch sei.

„Wir haben bis jetzt eigentlich genauso zu tun, wie es auch vor Corona war. Unser Angebot ist recht weit gefächert. Das geht bei Elektrogroßgeräten los, geht über Installationen bis hin zum Verkauf von Batterien. Erst kürzlich kam jemand, der nur eine Batterie für die Insulinpumpe brauchte.“ Solche Dinge zeigten dann aber auch, wie wichtig es ist, den lokalen Handel zu stärken und zu unterstützen.

Zu sehen ist das Video unter der Adresse: https://www.facebook.com/elektrokramermeschede