Wegen Corona digital: Der Neujahrsempfang in Bestwig

Bestwig Die Gemeinde ist mit der Zeit gegangen und hat ihren Neujahrsempfang digital präsentiert. Ein Rückblick auf ein ganz besonderes Jahr.

Etwa 400 Gäste aus Bürgerschaft, Vereinen, Wirtschaft und Politik mit Handschlag zum 15. Neujahrsempfang im Bürger- und Rathaus zu empfangen, ist auch zum Beginn des Jahres 2021 noch nicht denkbar: So hat die Gemeinde Bestwig den diesjährigen Neujahrsempfang digital abgehalten.

Wo in den Vorjahren noch Stühle aneinandergereiht und Sektgläser befüllt wurden, stand in diesem Jahr nur ein Stativ. Vor einer Kamera, einsam im großen Bürgersaal des Rathauses stehend, richtet sich Bürgermeister Ralf Péus mit einem Grußwort an die Öffentlichkeit: „Der besonderen Situation geschuldet, möchten wir Ihnen einen Bestandteil unserer jährlichen Neujahrsempfänge digital präsentieren“, eröffnet Péus den Livestream und kündigt einen chronologischen Jahresrückblick, präsentiert von Elena Beule und Laura Balkenhol, an. Im Anschluss daran wurde beim digitalen, 15. Neujahrsempfang zudem ein humoristischer Jahresrückblick geboten: Jörg Fröhling, alias „Spottlachs Paul“, nahm das Jahr 2020 in einem Brief an „Tante Magda“ satirisch in den Fokus.

An die guten Ereignisse des Jahres 2020 erinnern

Bürgermeister Ralf Péus betonte noch einmal, dass der Jahresrückblick schon immer ein wichtiger Bestandteil und „Markenzeichen“ des Bestwiger Neujahrsempfangs gewesen sei und von vielen Gästen geschätzt wird.

Neben den großen Belastungen der derzeitigen Situation solle der Blick aber auch auf positive Ereignisse und Umstände gerichtet werden, „die vielleicht in Vergessenheit geraten sind“, so Péus. Natürlich sei das Coronavirus über das gesamte Jahr hinweg präsent gewesen, so mussten nahezu alle Schützenfeste und andere Großveranstaltungen abgesagt werden. Die erste Absage des Jahres ereilte jedoch den Karnevalsumzug in Heringhausen. Nicht wegen des Virus, sondern orkanartiger Böhen.

Erst danach, am 17. März, wurden die ersten zwei Infektionen im Gemeindegebiet registriert. An die sich zunehmend zuspitzende Lage schloss sich eine Welle des besonders wahrnehmbaren Zusammengehörigkeitsgefühls an. Bemerkenswert seien vor allem ein pfiffiges Online-Unterrichtsformat an der Velmeder Andreas-Schule zu Beginn der Coronakrise im März und April, die Initiative „Bestwig hält zusammen“ mit 1380 aktiven Mitgliedern oder auch kreative Ideen der heimischen Wirtschaft, wie etwa eine „Burger-Klappe“, das „Drive-In Schaufenster“ und ein Auto-Kino. Im Mai präsentierte sich Bestwig mit einem „neuen Anstrich“ – das altbekannte Logo der Gemeinde wurde überarbeitet.

Veränderung in der Stadt

Auch städtebaulich hielt 2020 einiges bereit. Am Bestwiger Bahnhof rückte man der Realisierung eines Holz-Umschlagplatzes näher. Das Ramsbecker Erzbergwerk wurde zum „Industriedenkmal“ ernannt – damit verbinden die Betreiber die Hoffnung, Fördermittel für dringend notwendige Renovierungen erlangen zu können. Derweil wurde mit Mitteln der deutschen Fernsehlotterie der Anstoß für ein „Quartiersprojekt“ gegeben.

Außerdem nahm das Projekt eines neuen Aldi- und Rewe-Marktes in Bestwig-Borghausen weitere Hürden und die Gesundheitsakademie unterschrieb einen Mietvertrag für das Bestwiger Schulzentrum. Auf Höhe Nuttlar und Ostwig wurde die Verlegung des Ruhrtalradweges weg von der B7, nunmehr entlang des Schieferbaus Nuttlar und der Halden Ostwig beschlossen. Am Bestwiger Sportplatz konnte eine Finnenbahn mit Belag aus speziellen Hackschnitzeln für gelenkschonendes Laufen und ein Trimm-Dich-Pfad mit Edelstahlgeräten eröffnet werden.

Grundlegend für die weitere Entwicklung der Gemeinde wurden im vergangenen Jahr zudem ein Verkehrskonzept infolge der Entwicklungen rund um die A46 in Auftrag gegeben sowie ein Medienentwicklungsplan vorgestellt, der eine Erneuerung der strukturellen Verkabelung der Schulen und die Beschaffung weiterer Endgeräte mit Mitteln in Höhe von 450.000 Euro vorsieht.

Für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement wurden im Laufe des Jahres der Ostwiger Ortsvorsteher Manfred Ramspott mit der Verdienstmedaille der Gemeinde Bestwig, und Rudolf Heinemann aus Nuttlar mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Kein vollständiger Ersatz

Neben dem Programmteil des Bestwiger Neujahrsempfanges seien aber auch die persönlichen Begegnungen immer ein „Herzstück“ des Neujahrsempfanges gewesen: „Das kann ein digitales Format bedauerlicherweise natürlich nicht ersetzen“, weiß Ralf Péus. Dennoch solle der diesjährige Neujahrsempfang ein Appell an die Zuversicht sein, verbunden mit der Hoffnung, dass der Rückblick auf 2021 von deutlich mehr positiven Meldungen geprägt sein wird.

Die rund 40-minütige digitale Version des Neujahrsempfanges ist über die Seiten der Gemeinde Bestwig in den sozialen Netzwerken und über die Homepage www.bestwig.de weiterhin abrufbar.