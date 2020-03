Wehrstapel: Ein neuer Feuerwehrmann des Jahres

Wehrstapel. Jahresbilanz bei der Feuerwehr in Wehrstapel: Über 5000 Stunden an Arbeit, 41 Einsätze - und es gibt den neuen Feuerwehrmann des Jahres.

Matthias Friedrichs ist „Feuerwehrmann des Jahres“. Das wurde in der Generalversammlung der Löschgruppe der Feuerwehr Wehrstapel bekannt.

Über das normale Maß hinaus engagiert

Die Generalversammlung hat im Feuerwehrhaus stattgefunden. Anschließend fand die Agathafeier statt – mit dabei waren Gäste der umliegenden Löschgruppen Eversberg und Remblinghausen, des Löschzugs Meschede und des DRK Meschede.

Neben den aktiven Kameraden der Löschgruppe nahmen auch Mitglieder der Ehrenabteilung und der Jugendfeuerwehr teil. Als Ehrengäste waren der stellvertretene Leiter der Wehr Johannes Thüsing, der zuständige Sachbearbeiter des Ordnungsamtes Dietmar Rinschede und die Vertretungen der Ortsverbände der CDU (Monika Dolle) und der SPD (Alexander Stathopoulos) dabei.

Im Rahmen der Generalversammlung wurde Unterbrandmeister Matthias Friedrichs zum Feuerwehrmann des Jahres der Löschgruppe Wehrstapel ernannt: Friedrichs engagiert sich über das normalen Maß hinaus als Gerätewart der Löschgruppe. Er kümmert sich federführend um die Fahrzeuge, Gerätschaften und die Einsatzkleidung.

Über 5000 Stunden an Arbeit

Im Rahmen der Generalversammlung wurde auch der Tätigkeitsbericht der Löschgruppe Wehrstapel des Jahres 2019 vorgestellt. Die Kameradinnen und Kameraden rückten demnach zu insgesamt 41 Einsätzen aus. Die teilten sich auf in 13 Brandeinsätze, 14 technische Hilfeleistungen, vier Einsätze des PSU-Teams HSK und acht Einsätze für die Atemschutzlogistik. Größere Brände blieben 2019 glücklicherweise aus. Die Löschgruppe Wehrstapel leistete insgesamt 238 Einsatzstunden.

Insgesamt leisteten die Mitglieder der Löschgruppe über das Jahr 5015 Stunden. Diese setzen sich aus den Einsatzstunden, Diensten und Übungen, Lehrgangsteilnahmen, vorbeugendem Brandschutz und Vereinsarbeit zusammen.

Jugendfeuerwehr gibt es seit 20 Jahren

Zum Jahresende bestand die Löschgruppe aus 28 Mitgliedern, davon sind drei Frauen. Die Ehrenabteilung bestand aus zwei Mitgliedern und die Unterstützungsabteilung aus einem Mitglied. Zahlreiche Kameraden beteiligen sich darüber hinaus an Arbeitskreisen und Einheiten der Stadtfeuerwehr, an Einheiten des Kreises und in anderen Städten und Gemeinden.

Anschließend wurde der Tätigkeitsbericht der Jugendfeuerwehr Wehrstapel-Eversberg vorgestellt. Zum Jahresende bestand die Jugendfeuerwehr aus 20 Jungen und vier Mädchen aus den Ortschaften Eversberg, Heinrichsthal und Wehrstapel. Insgesamt wurden 27 Dienste im Jahr 2019 abgehalten.

Höhepunkt im Stadion des BVB

Ein besonderer Höhepunkt war die Überreichung des Jugendfeuerwehrsicherheitspreises 2018 im BVB-Stadion in Dortmund. Hierbei konnte der 2. Platz belegt werden. Auch für 2019 wurde hierfür eine Idee eingereicht. 2020 sind wieder zahlreiche Unternehmungen geplant. So soll im Rahmen einer 24-Stunden-Übung das 20-jährige Bestehen der Jugendfeuerwehr Wehrstapel-Eversberg gefeiert werden.

Die Beförderungen nahm der stellvertretene Leiter der Wehr, Johannes Thüsing, vor. Ehrungen konnten in diesem Jahr keine vorgenommen werden. Nach der Generalversammlung gab es einen gemeinsamen Kirchgang. Im Anschluss daran wurde ein Kranz am Ehrenmal zu Ehren der Toten unter dem Trompetenspiel vom „guten Kameraden“ niedergelegt.

