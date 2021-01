Weitere Unterstützung für Bödefelder Arztpraxis

Die Praxis in Bödefeld erhält nun weitere Unterstützung.

Bödefeld Das Team um Dr. Katja Köhler erhält Unterstützung. Wer mit ins Rad greift und wie die Praxis seit Dezember angelaufen ist.

Die Hausarztpraxis in Bödefeld ist Anfang Dezember gut gestartet. Das berichtet auf Nachfrage Dr. Katja Köhler,

Unterstützung erhalten die Schmallenberger von einem Olsberger Kollegen: Dr. Gerhard Vormann hatte sich auf den Zeitungsartikel gemeldet und arbeitet jetzt in Bödefeld zwei Tage in der Woche. Köhler: „So können wir die Praxis überhaupt wie geplant öffnen. Wir sind ihm sehr dankbar dafür und die Patienten auch.“ Weiter aber fehlen ihr zwei Medizinische Fachangestellte.

Die Praxis beanspruche mehr Zeit, als sie zu Beginn gedacht habe, erklärte Köhler. „Allein mit unseren Ärzten aus Schmallenberg wäre das parallel kaum möglich gewesen.“ Es sei doch ein extremer Aufwand, so eine Praxis zu übernehmen, selbst wenn sie etabliert ist. „Und wir haben einfach einen hausärztlichen Mangel in Schmallenberg.“ Durch die Unterstützung von Dr. Vormann könne man aber aktuell geregelte Öffnungszeiten garantieren. Diese sind montags 15 bis 18 Uhr, mittwochs 8 bis 12 Uhr und freitags 8 bis 11 Uhr.

Facharzt für Innere Medizin

Vormann selber, Facharzt für Innere Medizin und über 30 Jahre in Olsberg tätig, ist seit zwei Jahren Rentner – eigentlich: „Für den Müßiggang war es mir zu früh.“ Er wolle nicht nichts machen und sei in der Bödefelder Praxis auch mit offenen Armen begrüßt worden. „Es ist nicht neu, dass die Dichte der Hausärzte im ländlichen Raum nicht besonders groß ist“, sagt der 68-jährige Vormann: „Die jungen Leuten gehen in die großen Städte.“

Er freue sich, in Bödefeld mit ins Rad greifen zu dürfen und mit seiner Erfahrung zu helfen. Der gebürtige Lübecker absolvierte einen Teil seiner Facharztausbildung unter anderem in Meschede.