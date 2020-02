Wenholthausen: Plötzlich wohnen 20.000 Bienen im Kamin

Das erlebt ein Schornsteinfeger auch nicht alle Tage - erst Recht nicht im Winter: Beim Überprüfen des Kamins eines Wohnhauses in Wenholthausen entdeckte er ein quietschfideles Bienenvolk. Daraufhin musste vor dem Anschließen eines neuen Pelletofens erst einmal ein Imker ran. Und der hatte keine ganz leichte Aufgabe.

Auch in einem Kamin: In einem Bienenstock herrschen wohlige 20 Grad. Foto: Privat

Seit 45 ist Wolfgang Jenke inzwischen Imker - und seit dem Jahr 1982 auch für den Insektenschutz im Hochsauerlandkreis tätig. In dieser Zeit hat der Experte schon viel gesehen und erlebt, aber dieser Einsatz war auch für ihn eine Herausforderung. Der Bienenfachmann musste aufs Dach. Und das war nicht ganz einfach. Für diesen Einsatz sollte man nicht nur schwindelfrei sein, sondern sich auch entsprechend absichern, schließlich braucht man hoch oben beide Hände, um zu arbeiten.

20 Grad Celsius im Inneren

Was der Schornsteinfeger nur von unten mit einem Spiegel gesehen hatte, versetzte selbst Jenke ins Staunen, als er von oben in den Schornstein blickte. Zum Vorschein kam ein riesiges Bienennest in dem die Tiere quicklebendig und äußerst aktiv waren. „Die Bienen hatten es sich in dem, seit zwei Jahren nicht mehr genutzten, Schornstein gemütlich gemacht. „Mit dem Verzehr ihres Honigs betätigen sie ihre Flugmuskeln wie ein Motor im Leerlauf und entwickeln damit eine Temperatur von 20 Grad im Nest, um sich zu wärmen und zu überleben“, erklärt Wolfgang Jenke.

In den Waben sei so viel Honig gewesen, dass sie ohne weiteres noch genug Nahrung für einen zweiten Winter gehabt hätten, sagt er. „Seltsamerweise stört die Tiere auch nicht der Ruß im Kamin“, sagt der Cobbenroder und lacht. Insgesamt seien an die 25 Kilogramm Honig in den Waben gewesen.

Einige Stiche abbekommen

Jenkes Job in luftiger Höhe: Die Bienen in spezielle Gefäße zu bugsieren. Bei 20.000 Bienen habe er trotz seines Schutzanzuges den ein oder anderen Stich abbekommen. Aber woher weiß Jenke überhaupt, wie viele Bienen es sich im dem Kamin gemütlich gemacht hatten? Ganz einfach: Nachdem die Waben aus dem Kamin geschnitten und von den Bienen getrennt waren, wurden die Tiere in einen separaten Kasten gewogen. Und zwei Kilo Bienen sind 20.000 Tiere.

Der Imker Wolfgang Jenke wurde während seiner Arbeit mit den Kaminbienen mehrfach gestochen. Foto: Privat

Das umgesiedelte Volk ist nun zunächst in Quarantäne, um auszuschließen, dass die Bienen das gefürchtete Faulbrut-Bakterium haben und andere Bienenvölker damit anstecken. Verbunden mit der Quarantäne ist die Einsendung einer Honigprobe zum Bieneninstitut nach Mayen in der Eifel. Ist das Volk gesund, kann es an einen geeigneten Platz umgesiedelt werden. Das isolierte Bienenvolk bekommt von Imker Jenke Reserve-Futterwaben aus seiner eigenen Imkerei. Angesiedelt werden die Bienen aus Wenholthausen später in einem Gebiet, in dem es keine anderen Bienenvölker mehr gibt - entweder, weil es dort keinen Imker gibt oder, weil sich die Natur verändert hat. „Seitdem das Insektensterben immer mehr bekannt geworden ist, möchten zum Beispiel soziale Einrichtungen, einzelne Personen oder Familien eine Bienenpatenschaft übernehmen. Dazu werden Bienen dann in deren Garten zum Beobachten verbracht“, erklärt Jenke der keineswegs nur dann ausrückt, wenn sich Bienen, Wespen oder Hornissen im Kamin tummeln. Auch Nester auf Dachböden oder gar in Wohnungen hat Jenke sich schon vorknöpfen müssen. „Es sollte immer ein Fachmann eingeschaltet werden, denn erstens stehen die Insekten unter Artenschutz. Zweitens verlagern Laien das Problem meist nur“, sagt Jenke. Denn wo einmal Bienen ihre Waben hatten, die nicht fachgerecht entfernt worden seien, kämen die Tiere in der Regel wieder. „Sie riechen die Waben, egal wie lange das her ist“, weiß der erfahrene Imker.