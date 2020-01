Wenholthauser besuchen Fury in the Slaughterhouse

Der Wenholthauser Kulturverein besucht in diesem Jahr Fury in the Slaughterhouse.

Wenholthausen. Fury in the Slaughterhouse und Johannes Oerding stehen diesmal auf dem Plan des Kulturvereins Wenholthausen. Aber das ist noch nicht alles.

Der Kulturverein 91 aus Wenholthausen hat sich für dieses Jahr wieder einiges vorgenommen. Unter anderem stehen zwei organisierte Fahrten zu Open-Air-Konzerten in den Sauerlandpark nach Hemer an.

Am 28. August tritt dort Johannes Örding auf und am 29. August erobert die Band Fury in the Slaughterhouse die Bühne. Anmeldungen für die Fahrten sind bereits beim Reiseunternehmen Kersting in Eslohe möglich. Außerdem wird es auch in diesem Jahr wieder eine Theateraufführung geben.

Am Sonntag, 23. und Samstag, 29. Februar, sowie Samstag, 7. März, wird die Komödie „Nur Zoff mit dem Stoff“ von Bernd Gombold präsentiert. Der Vorverkauf für die Veranstaltungen beginnt am Montag 10. Februar um 9 Uhr im Backstübchen Franzes in Wenholthausen.

Der Vorstand des Kulturvereins 91 mit seinen Jubilaren. Auch in diesem Jahr stehen Konzertfahrten und Theateraufführungen an. Foto: Privat

Und auch eine besondere Ehrung stand bei der Versammlung des Vereins an: Gerhard Schröder und Hubert Hochstein unterstützten den Verein seit 50 Jahren mit ihrer Mitgliedschaft. Schröder war lange Zeit auch aktiv als Sänger und Theaterspieler im Verein tätig. Für das Engagement gab es Ehrenurkunden und Präsente.

Neu im Vorstandsteam

Positiv fiel auch auch der Rückblick aufs vergangene Jahr aus. Mit drei gelungenen Theatervorstellungen des vereinseigenen „Original Wennetal-Theaters“ mit der Komödie „Schöne Ferien“, dem Sommerfest und Konzertfahrten in den Sauerlandpark Hemer zum Open-Air-Konzert von Revolverheld und Pur blickte das Vorstandsteam zufrieden zurück. Außerdem hatte der Verein die Anschaffungskosten für den Weihnachtsbaum im Kurpark übernommen.

Darüber hinaus führte Ralf Engstfeld im Kassenbericht eine gute finanzielle Lage des Vereins aus. Zu neuen Kassenprüfern wählte die Versammlung Barbara Stracke, Jürgen Stracke und René Dünnebacke. Zwei weitere Jahre wird Ralf Engstfeld im Vorstandsteam die Finanz relevanten Aufgaben übernehmen. Er stellte sich zur Wiederwahl und wurde einstimmig bestätigt. Zusätzlich wurde in das Vorstandsteam Jana Speckenheuer gewählt.