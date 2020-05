Wie der Musikzug der Feuerwehr Meschede trotz Corona probt

Das Internet ermöglicht im Moment viele Dinge, die durch die Corona-Krise in ihrer traditionellen Form nicht mehr stattfinden können. Das Gespräch mit den Großeltern wird über Skype geführt, die Tanzgruppe, die sich nicht mehr treffen kann, übt anhand von Videoclips. „Aber dass auch wir in der Lage sind, online zu proben, da wäre ich sonst bestimmt nicht drauf gekommen“, sagt Herbert Bürger, Musikzugführer der Feuerwehr Meschede und lacht.

Mitte März hatte der 40-Jährige im Internet von einem Chor gelesen, der mit Proben per Videochat das Problem der Ansteckungsgefahr umgehen wollte. „Ich hatte privat durch Online-Gaming schon ein paar Erfahrungen mit Teamchats gesammelt“, erklärt Bürger. Und so konnte schon kurz darauf auch beim Musikzug die erste virtuelle Probe stattfinden. „Das hat erstaunlich gut geklappt!“

Herbert Bürger, Musikzugführer der Feuerwehr Meschede bei der Onlineprobe. Foto: Privat

Kein gemeinsames Durchspielen

Perfekt war es aber natürlich noch nicht: Bei der ersten Probe habe die Gruppe schnell festgestellt, dass das gemeinsame Durchspielen eines Stücks nicht wie gewohnt möglich war. „Durch den Zeitverzögerung“, erklärt Bürger, „selbst, wenn die nur minimal ist, verwirrt das enorm“. Daher schalten die Musiker seitdem, wenn sie zusammen proben, den Rest der Gruppe einfach stumm.

Um trotzdem zu wissen, wie sich die ganze Gruppe zusammen anhört, schicken die Musiker ihrem Dirigenten Tonaufnahmen ihrer jeweiligen Parts zu. Der schneidet diese dann übereinander. „Und das klingt ziemlich gut! Da hilft es, dass wir auch bei den Onlineproben alle Instrumente vertreten haben, von Schlagzeug bis Oboe“, freut sich Bürger.

Von den mehr als 30 Mitgliedern des Musikzugs, die regelmäßig an Proben teilnehmen, ist knapp die Hälfte auch online dabei, übt neue Stücke ein und lernt Theoretisches. Zwar ist nicht klar, was von den traditionellen Terminen des Musikzugs, wie etwa dem Spielen auf der Fronleichnamsprozession oder auf Festen in diesem Jahr stattfinden kann. Aber die Hoffnung ist groß, dass zumindest an einem Termin nicht gerüttelt wird: Dem Konzert am 10. Oktober unter dem Motto „60 Jahre Musical“.

Einsätze gehen vor

Für Herbert Bürger sind die Onlineproben aber nicht nur wegen der Musik wichtig: „Ich finde das ist ein kleines Gegengewicht zur allgemeinen Isolation im Moment.“ Das melden ihm auch die Musiker so zurück: „Die meisten finden es toll, dass wir so den Kontakt halten können.“ Und manches ist dann eben doch gleich, egal ob online oder offline geprobt wird: Wenn der Pieper geht, muss der eine oder andere Musiker die Probe für einen Feuerwehreinsatz abbrechen. So war es auch jetzt: „Da konnten wir uns dann die restliche Stunde einen leeren Stuhl durch die Webcam angucken“, schmunzelt Bürger.

>>>HINTERGRUND

Der Musikzug der Feuerwehr trifft sich einmal die Woche für eine Probe auf der Plattform „Zoom“ unter: www.zoom.us

Die Noten legt Herbert Bürger für alle Musiker zugänglich in einer Cloud ab.

Außerdem schickt er regelmäßig Materialien zum Weiterlernen per Mail an den Musikzug, zum Beispiel zur Gehörbildung.