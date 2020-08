Wie die CDU die Gemeinde Eslohe weiter voranbringen will

Eslohe. Die CDU Eslohe nennt vor der Kommunalwahl 17 Schwerpunkte, an denen sie sich messen lässt. Und sie hat klare Ziele vor Augen.

Heimat - das ist der erste von insgesamt 17 Schwerpunkten, die die Esloher CDU in ihrem Wahlprogramm auflistet. Und das hat seinen guten Grund. „Unser Ziel ist es, die Gemeinde mit all ihren Ortsteilen als lebenswerte Heimat zu erhalten“, sagt Fraktionschef Dr. Rochus Franzen. Viel kann dabei in der Vergangenheit aus Sicht der CDU nicht falsch gelaufen sein. Nicht umsonst habe beim Heimatcheck der Westfalenpost keine andere Kommune in Südwestfalen von ihren Einwohnern so gute Noten bekommen wie Eslohe. Und darauf wolle man aufbauen.

„Wir stehen im Wettbewerb mit unseren Nachbarkommunen“, sagen Fraktionschef Franzen und der CDU-Gemeindeverbandsvorsitzende Christian Siewers unisono. Es gehe zum einen darum, junge Leute zu motivieren nach Studium oder Ausbildung zurückzukehren nach Eslohe. Zum anderen gelte es, Auswärtige zum Umzug nach Eslohe zu bewegen. Und in diesem Zusammenhang müsse man sich die Frage stellen, was man für junge Familien tun kann.

„Da sind wir schnell bei einem ordentlichen Bildungs- und Betreuungsangebot und bei guten Einkaufsmöglichkeiten. „Hier haben wir in der Vergangenheit unsere Hausaufgaben gemacht, sagt Franzen und verweist auf den Bau des Esselmarktes, der sich rückblickend entgegen manchem Widerstand als richtig erwiesen habe. Und er verweist auf die viel gelobte Real- und Hauptschule mit stetig steigenden Schülerzahlen, an denen immer mehr Eltern aus Nachbarkommunen ihre Kinder anmelden.

Solide Finanzen als Grundlage

Und auf ausreichend attraktiven Wohnraum komme es selbstverständlich an, listet Siewers weiter auf und nennt die neuen Wohngebiete in Bremke, Cobbenrode, Kückelheim und Wenholthausen. „Reiste wird hier noch folgen“, erklärt er. Der Verhandlungen liefen bereits.

Bei allem Handeln haben wir natürlich nicht nur den Kernort, sondern die Gesamtgemeinde mit all ihren Dörfern im Blick, betonen Franzen und Siewers ausdrücklich. Als Beispiele nennen sie den Bürgerradweg in Salwey samt neuem Dorfmittelpunkt und den neuen Dorfmittelpunkt in Cobbenrode, auf den nun noch die Erneuerung des dortigen Kurparks folgen soll.

Weitere Projekte seien unter anderem geplante Arbeiten rund um die Schützenhallen in Reiste und Kückelheim sowie die Verbesserung der Verkehrssituation in Sieperting samt Bau eines Radweges Richtung Salwey. „Der Ausbau des Radwegenetzes ist ein Baustein zur Verbesserung der Mobilität und gleichzeitig eine Investition in die Verkehrssicherheit und ein Beitrag zum Klimaschutz“, sagt Siewers. Auch diese Themen habe man selbstverständlich im Blick.

Außerdem werde man sich weiterhin für eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung von Gewerbeflächen und die Neuausweisung von Gewerbegebieten einsetzen, versprechen die beiden Christdemokraten Dazu werde das Gewerbegebiet Stakelbrauk in Bremke 2021 zum zweiten Mal erweitert. Bei alledem verliere man aber keineswegs die ältere Generation aus dem Blick. Es gelte, ihr und auch Menschen mit Behinderung Teilhabe in allen Bereichen des Lebens zu ermöglichen. Dazu gehöre der barrierefreie Zugang zu öffentlichen Gebäuden und kulturellen Angeboten.

Grundlage für alle Entscheidungen - auch das betonen Franzen und Siewers ausdrücklich - seien solide Finanzen. An diesem Grundsatz orientiere man sich seit Jahren erfolgreich. „Neben einer sparsamen Haushaltsführung stehen wir für eine verlässliche finanzielle Unterstützung der Vereine und vor allem der Kinder und Jugendlichen“, sagt der CDU-Fraktionschef. Setze man die vorhandene Liquidität mit den Schulden ins Verhältnis, sei die Gemeinde sogar schuldenfrei.

Kurzum: Ziel sei es, auch nach der Wahl, die positive Entwicklung der Gemeinde weiter voranzutreiben.