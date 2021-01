Wie sich die Realschule Eslohe für längeren Lockdown rüstet

Eslohe Wie geht es nach den Ferien an den Schulen weiter? Egal was kommt: Für die Realschule Eslohe kommt nichts überraschend.

Schon vor dem Ende des Treffens der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zeichnet sich ab, dass der Lockdown verlängert wird. Die Frage ist, für wie lange und was das für die Schulen bedeutet. Wie lange bleiben sie geschlossen? Gelten die Schulschließungen für alle Jahrgänge? Wann gibt es wieder Präsenzunterricht, oder zumindest Wechselunterricht? Fragen über Fragen, deren Beantwortung nicht nur Eltern sehnsüchtig erwarten.

Wenig überraschend

Fakt ist: Für die Schulen kommen die Konsequenzen, die die Lockdown-Verlängerung mit sich bringen wird - ganz gleich wie sie am Ende aussehen werden - nicht überraschend. Die Schulen waren bereits am 21. Dezember in einer Mail des Schulministeriums über mögliche Szenarien informiert worden, um sich bestmöglich vorbereiten zu können.

Entsprechend kommt es für Katrin Schulte-Bärbig, Leiterin der Realschule Eslohe, auch wenig überraschend, dass es nach dem 10. Januar absehbar nicht im Normalbetrieb weitergehen wird. „Wir sind für alle Szenarien gerüstet“, sagt sie.

Bitte an die Schulen

In der Mail vom Dezember hatte das Ministerium bereits die Bitte an die Schulen geäußert, nach den Weihnachtsferien, wo immer es geht, die Möglichkeiten eines gestaffelten Unterrichtsbeginns zu nutzen. Und darauf wird es wohl hinauslaufen.

An der Esloher Realschule sind die vergangenen Wochen genutzt worden, um das Modell des so genannten Wechsel- oder Hybrid-Unterrichts noch einmal nachzuschärfen: Die Lerngruppen werden halbiert. Für die Schüler soll es absehbar einen täglichen Wechsel zwischen Homeschooling und Präsenzunterricht geben. „So haben wir die beste Möglichkeit, engen Kontakt zu unseren Schülerinnen und Schülern zu halten“, sagt Katrin Schulte-Bärbig. Dieses Modell habe außerdem den Vorteil, dass Fragen, die beim Homeschooling aufkommen, direkt am nächsten Tag in der Schule geklärt werden können und nicht erst nach mehreren Tagen, wie es bei einem wöchentlichen Wechsel der Fall wäre.

Warten auf die Schulmail

Das digitale Lernen funktioniere inzwischen hervorragend, sagt sie. Spätestens am Freitag soll auf der Schul-Homepage darüber informiert werden, wie es nach den Ferien weitergehen wird. Für die Schulen reichen die ersten Informationen nach dem Treffen der Ministerpräsidenten in der Regel nicht aus. Entscheidend ist für die Schulen der Region, was Ministerpräsident Armin Laschet im Anschluss mitteilt. Und auch danach gilt es, zunächst die Schulmail mit allen Details abzuwarten.

[+++ Nichts mehr verpassen: Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter für Meschede, Eslohe, Schmallenberg und Bestwig+++]