Wie sicher fühlen Sie sich in Ihrer Heimatstadt?

Meschede. Der große Heimatcheck! Nehmen Sie sich fünf Minuten und benoten Sie Ihre Stadt!, egal ob Meschede, Bestwig, Eslohe oder Schmallenberg unter www.wp.de/heimatcheck-meschede

Sie haben das Wort liebe Leser, gerade jetzt - auch wenn die Corona-Krise wie ein Schatten auf den Orten liegt - gilt es doch einen Blick nach vorn zu richten. In unserem Heimatcheck haben Sie die Möglichkeit abzustimmen. Das ist wichtig, denn es wird eine Zeit nach Corona geben. Eine Zeit mit Wahlen und neuen Weichenstellungen. Wir wollen die Politiker mit Ihren Aussagen konfrontieren.

Gilt für Meschede, Bestwig, Eslohe und Schmallenberg

Egal, ob sie in Meschede, Bestwig, Eslohe oder Schmallenberg wohnen. Benoten Sie in 14 Kategorien Ihr Wohnumfeld. Mögen Fragen nach Einkaufsmöglichkeiten oder gastronomischem Angebot vor dem Hintergrund, dass Restaurants nur noch eingeschränkt öffnen dürfen und viele Geschäfte ganz schließen mussten, auch seltsam klingen, so möchten wir Sie doch bitten, diese zu beantworten.

In der ersten Frage geht es konkret um die Sicherheit. Wie sicher fühlen Sie sich, kennen Sie Angsträume? Haben Sie keine Probleme, nachts durch die Straßen zu schlendern oder beschleicht Sie in manchen Gegenden ein ungutes Gefühl?

Im Internet auf der Seite wp.de/heimatcheck-meschede

Gehen Sie einfach im Internet auf die Seite www.wp.de/heimatcheck-meschede. Dort können Sie gezielt für Ihren Heimatort abstimmen, also auch für Schmallenberg, Bestwig und Eslohe. Alle, die die Fragen beantwortet haben, können an einem Gewinnspiel teilnehmen und eine Ruhrtop.Card gewinnen.

Bis zum 14. April, haben Sie noch Zeit, am Heimatcheck teilzunehmen. Die Ergebnisse werden wir Ihnen dann ab Mitte Mai in der Zeitung und im Internet unter www.wp.de/meschede präsentieren. Nach den Sommerferien werden wir dann zur Kommunalwahl am 13. September die Politik mit dem konfrontieren, was die Menschen in Ihrer Heimat bewegt. Machen Sie mit! Wir freuen uns auf Ihre Meinung!