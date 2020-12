Wie wird das stille Silvester 2020? Schickt uns Fotos davon!

Silvester wird in diesem Jahr anders gefeiert - zwangsläufig. Wir wünschen uns von Ihnen Fotos, wie Sie feiern! Es gibt wieder Fässchen mit Veltins zu gewinnen.

Es wird ein ganz anderes Silvester werden. Stiller. Kleiner. Und trotzdem mit besseren Aussichten: 2021 wird weniger von Corona geprägt werden als 2020, hoffentlich weit weniger. Auch deshalb wird es ein historisches Silvester werden. Das wollen wir festhalten! Zusammen mit der Brauerei Veltins laden wir wieder zu einer Foto-Aktion ein: Auch sie wird anders als in den vergangenen Jahren sein. Keine Party-Fotos - dafür kreative Motive, Familie und Zweisamkeit.

Lasst uns daher diesen merkwürdigen, aber besonderen Jahreswechsel festhalten: Eine Aufnahme im kleinen Familienkreis. Kinder mit einer Wunderkerze. Ein Spieleabend daheim. Gemeinsam am Fondue. Oder eine Aufnahme in der Natur oder einen anderen Moment.

Veltins für die private Nachfeier

Wie ist dieses Silvester 2020? Wer mitmachen will, schickt bitte sein Foto bis zum Freitag, 1. Januar, 14 Uhr, per E-Mail an meschede@westfalenpost.de.

Wichtig: Wir müssen die Regeln der Corona-Schutz-Verordnung beachten. Größere Gruppen sind dieses Mal - leider - disqualifizierend: Auf Motive von vielen Menschen freuen wir uns erst wieder in einem Jahr wieder!

Wer mitmachen will, schickt bitte nur ein Foto und wir freuen uns sehr über zwei, drei Sätze dazu: Wen oder was zeigt es und wie war es? Unter allen Teilnehmern, deren Motive wir veröffentlichen, verlosen wir bis zu zehn Fünf-Liter-Fässchen frisches Veltins für die private Nachfeier in ebenfalls kleiner Runde. Wir bitten um Verständnis, dass die Auslieferung erst im Verlauf des Januars erfolgen kann.