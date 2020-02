Winter-Einbruch im HSK: So geht es bis zum Wochenende weiter

Der Winter will es nochmal wissen. Am Donnerstag zieht ein kräftiges Schneefallgebiet durch, erst im Laufe des Freitages beruhigt sich die Lage dann wieder allmählich. Nach einem milderen Samstag wird es allerdings schon Sonntag wieder kälter.

Das Wetter für das Ruhrtal

Bis in die tiefsten Lagen des Ruhrtals hinab tanzten bereits am Mittwoch die Flocken, teils hat sich bis unter 300 Meter Höhe eine dünne Schneedecke gebildet. Bei leichten Plustemperaturen ist diese hier aber sehr nass und taut recht zügig, oberhalb von rund 500 Meter Höhe ist es aber richtig winterlich geworden. Und der Donnerstag setzt noch einen drauf.

So bleibt es bis zum Mittag noch trocken, im Laufe der frühen Nachmittagsstunden beginnt es dann aber bis ins Tal zu schneien. Am kräftigsten ist der Schneefall an den Stadtgrenzen zu Schmallenberg, am schwächsten im nördlichen Stadtgebiet. Teils können rund 5 bis örtlich 10 cm Schnee zusammenkommen. Ob sich auch direkt an der Ruhr eine nennenswerte Schneedecke bilden kann, ist aber eher unsicher. Bis in die Nacht hinein kann es immer wieder schneien, am Freitag selbst beruhigt sich die Lage dann aber und die Sonne kommt raus.

Bereits in der Nacht zu Samstag zieht dann das nächste Tief mit Schnee, im weiteren Verlauf dann aber überall mit Regen heran. Der Samstag selbst verläuft deutlich milder, anfangs ist es trocken, nachmittags regnet es dann aber wieder teils kräftig. Am Sonntag fallen dann in etwas kälterer Luft erneut einige Schneeregenschauer. Liegen bleibt der Schnee nur ganz oben.

Das Wetter im Schmallenberger Sauerland

Tiefwinterlich verschneit zeigte sich der Mittwochvormittag im gesamten Schmallenberger Sauerland – oftmals wurde erstmals in diesem Winter eine richtige Schneedecke gemessen. Die spätwinterliche Wetterlage geht auch am Donnerstag weiter. Bis zum Mittag ist es noch trocken, dann kommt aus Westen und Südwesten erneut Schneefall auf. Dabei fallen bis in die Täler Flocken, am kräftigsten schneit es aber an den Südgrenzen des Schmallenberger Stadtgebietes.

Ab 400 Meter Höhe sind hier bis zum späten Abend rund 15 cm Schnee möglich, im Norden können es etwa 5 cm sein. Verbreitet ist mit Behinderungen auf den Straßen zu rechnen. Am Freitag selbst schneit es nur noch vereinzelt und auch die Sonne zeigt sich mal. Im Tal taut es bereits dann wieder, auf den Bergen setzt in der Nacht zu Samstag Tauwetter ein. Mit einem auffrischenden Wind setzt Schneeregen, später überall Regen ein.

Am Samstag ist es anfangs trocken, nachmittags regnet es zunächst überall. Am Abend geht der Regen ab 500 Meter Höhe wieder in Schnee über und ein Teil der Schneedecke vom Donnerstag kann sich bis in den Sonntag retten. Dieser bringt dann noch einige Schnee- und Regenschauer, es ist aber auch mal für längere Zeit trocken und die Sonne zeigt sich ab und an. Bei Temperaturen um 0°C am Rothaarkamm und 4°C in Schmallenberg ist es nasskalt.

Trend für die nächste Woche

Mehr Spätwinter als Vorfrühling. Das ist der Trend für die erste Märzwoche. Richtig winterlich mit einer Schneedecke ist es aber wohl nur noch oberhalb von 600 Meter Höhe. Hier fallen die Schauer meist als Schnee, im Tal ist es überwiegend Schneeregen oder Regen. Zwischen den Schauern zeigt sich aber auch immer wieder mal die Sonne und der Wind lässt im Großen und Ganzen nach.

Bis zum nächsten Wochenende bleibt es im Sauerland unbeständig. Fast täglich regnet oder schneit es, eine Hochdruckwetterlage mit Sonne ist nicht ins Sicht.

Mehr unter www.wetter-sauerland.de.