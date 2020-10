Wo Kinder in Meschede noch Kastanien sammeln können

Herbstzeit ist Kastanienzeit. Gerade Kinder lieben es, die Hosentaschen mit den glatten Kastanien zu füllen. Welch ein Schatz! Allerdings ist es gar nicht mehr so leicht Kastanienbäume zu finden, da viele gefällt wurden. Hier haben wir einige Orte für Sie in Meschede zusammengestellt. Dazu gibt es weitere Tipps für einen Ausflug mit Kindern.

Die beiden Kastanien an der Ruhrbrücke in der Nähe des Henne-Ruhr-Marktes. Foto: Ilka Trudewind

Am Sinnepfad oberhalb des Hennesee steht eine große Kastanie. Auf dem zwei Kilometer langen Rundweg kann man viele weitere Abenteuer erleben. Tolle Aussicht inklusive!

Auf dem neuen Dorfplatz Wenneliebe in Wennemen steht eine urige alte Kastanie – mit reichlich Kastanien! Der Baum wurde bei der Umgestaltung schön eingebunden und könnte bereits einige Geschichten erzählen. Vor Ort kann man dann auch sofort die neuen Spielgeräte ausprobieren.

Entlang der Ruhr in der Mescheder Innenstadt. Zum Beispiel stehen direkt vor dem Rockcafé an der Brücke, die zum Henne-Ruhr-Markt führt, zwei Rosskastanien mit vielen Kastanien. Auch flussaufwärts in Richtung Honsel-Zufahrt gibt es noch große Bäume mit vielen Früchten. Die eignen sich allerdings nicht so gut zum Sammeln, weil dort viel Verkehr ist. Wenn doch, sollte man sich an dem Uferstreifen aufhalten.

Die Kastanien am Matthias-Claudius-Haus in Eversberg haben in diesem Jahr kaum Kastanien. Dopch bei einer lohnt sich das Sammeln noch. Foto: Ilka Trudewind

Am Matthias-Claudius-Haus in Eversberg (Matthias-Claudius-Weg 1 ). Die Zufahrt säumen Kastanien, die allerdings in diesem Jahr kaum Früchte tragen. Wanderfreunde gelangen von dort auch zum Lörmecketurm. Eine grüne Plakette mit dem Turm weist den Weg.

In Remblinghausen entlang der Straße unterhalb des Friedhofs. Im Anschluss kann man dann das neue Café Pilgrim ausprobieren (Jakobusstraße 10, freitags ab 15, samstags ab 12 und sonntags ab 11 Uhr geöffnet) oder zu Xavers Ranch nach Vellinghausen durchstarten: zottelige Galloway-Rinder beobachten und/oder das kulinarische Angebot genießen.

An der Grünanlage „Im Ohl“ am Spielplatz in Freienohl. Dieser Spielplatz ist generell einen Besuch wert. Perfekt zum Austoben an einem sonnigen Herbsttag.

In Olpe stehen einige Kastanien an der Einfahrt zur Straße „Oberer Ebbel“. Sollte es regnen (aber natürlich nicht nur dann), ist das verglaste Gartenrestaurant des Landhotels Hütter einen Besuch wert (Freienohler Straße 31).

Das Blumen zum Selberpflücken in Berge ist gut zu erkennen. Foto: Ilka Trudewind

Auch im Luziapark in Berge gibt’s Kastanien. Wer auch noch Pflaumen (Ernte in diesem Jahr allerdings nicht üppig) sammeln möchte, kann dem Pflaumenpark an der Olper Straße einen Besuch abstatten. Das einzige Blumenfeld zum Selberpflücken in Meschede liegt an der Oberberger Straße 30: Astern, Dahlien, Gräser, Ringel- und Sonnenblumen gibt’s dort für kleines Geld. Messer liegen bereit.

In Grevenstein stehen an der ehemaligen Grundschule (Schadesche Wiese) Kastanien. In Grevenstein lohnt sich dann auf jeden Fall auch ein Besuch im Vikariegarten. Unbedingt nach dem Erntewagen und den Zaun-Kunstwerke Ausschau halten.

Bastel-Tipps: Giraffen und Klebebilder

Aus Kastanien, Nüssen und Eicheln gebastelte Tiere. Aus Kastanien lassen sich schöne Tiere basteln. Raupen oder Giraffen zum Beispiel: kleine Kastanien als Kopf, die dicken als Körper. Als Verbindungsstücke nimmt man Zahnstocher (Spitzen abschneiden) oder gekürzte Schaschlik-Spieße. Wenn die Kastanien frisch sind, lassen sich die Löcher leicht mit spitzen Gegenständen bohren (Prickelnadel, Phasenprüfer, Stricknadel).

Spinnentiere lassen sich mit Beinen aus bunten Bügelperlen (auf einen Draht ziehen) und Wackelaugen (aus dem Bastellaen) herstellen. Kleine Schafe entstehen, in dem man Eicheln (unbedingt mit Kappe) als Köpfe und gekürzte Schaschlikspieße als Beine nutzt. Wackelaugen machen das Bild komplett.

Mit doppelseitigem Klebeband können tolle Herbstbilder entstehen.

Schulanfänger können mit Kastanien spielerisch Zählen üben. Kleinkinder können Kastanien, Eicheln und Bucheckern in unterschiedliche Schüsseln sortieren.

Warum werden immer häufiger Kastanien gefällt?

„Die Kastanie wird leider von einer Vielzahl von Krankheiten befallen und ist gerade als Straßenbaum als eher problematisch einzustufen“, sagt Meschedes Stadtsprecher Jörg Fröhling. Zu den häufigsten Erkrankungen oder Schadbildern zählen: Pseudomonas, Phytophthora, Brandkrustenpilz, Kastanienminiermotte und Kastanienrost. „Die drei zuerst genannten Krankheiten sind holzzersetzend und deshalb - auch mit Blick auf die Standsicherheit der Bäume - sehr gefährlich.“ Leider waren auch schon im Stadtgebiet Meschede mehrere, alte Bäume ernsthaft erkrankt. Dazu zählte eine Baumreihe von Kastanien am Eversberger Schloßberg. Sie standen an dem Weg zur Turnhalle.

