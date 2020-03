Wochenmarkt Meschede: Händlerin mit Trick betrogen

Meschede. Gemeiner Trickbetrug auf dem Wochenmarkt in Meschede: Eine Händlerin ist um ihr Geld gebracht worden. So lief der Fall ab.

Trickbetrug auf dem Wochenmarkt in Meschede: Eine Händlerin ist am Dienstagmorgen von einer unbekannten Frau um einen Teil ihrer Einnahmen gebracht worden. Die Polizei spricht vom klassischen Wechselgeld-Betrug.

Große Scheine für Kleinigkeiten

Die Masche funktioniert so: Jemand kauft mit einem möglichst „großen Schein“, zum Beispiel einem Hunderter, eine Kleinigkeit ein. Sobald das Wechselgeld herausgegeben wird, fragen die Betrüger, ob sie einen weiteren Schein gewechselt bekommen können - dabei gehen sie so geschickt vor, dass sie das ursprünglich überreichte Bargeld verschwinden lassen.

In einigen Varianten greifen sie auch in fremde Geldbörsen oder Kassen. Die Beute: Am Ende haben die Täter nichts bezahlt und noch Wechselgeld abgegriffen.

Fahndung erfolglos

Auf diese Weise ist auch eine Frau am Käsestand des Wochenmarktes vorgegangen. Sie zahlte mit einem 100-Euro-Schein und prellte die Betreiberin letztlich um das Wechselgeld. Der Schwindel fiel zwar noch auf - allerdings war es da bereits zu spät: Die Polizei wurde gegen 12.30 Uhr zu den Ständen rund um die St.-Walburga-Kirche gerufen. Eine Fahndung nach der Betrügerin blieb erfolglos. Die Frau wurde wie folgt beschrieben: 40 bis 45 Jahre, schwarze Haare als Zopf und südländisches Aussehen.

Die Polizei rät: „Beim Geldwechsel ist stets Vorsicht geboten!“ Man solle sich dabei Zeit und Ruhe nehmen und nicht ablenken lassen. Grundsätzlich raten die Beamten auch zu Misstrauen, wenn fremde Personen hohe Beträge gewechselt haben möchten.