Zehnjähriger Junge wird in Meschede zum Lebensretter

Meschede. Der Blick ins Archiv - diese Themen standen vor 60 Jahren in der Zeitung: Ein Zehnjähriger wird in Meschede am Mühlengraben zum Lebensretter.

Über diese Themen berichteten wir vor 60 Jahren im Lokalteil.

Ins Wasser abgerutscht

Ein Zehnjähriger wird in Meschede durch seine Geistesgegenwart zum Lebensretter. Am Mühlengraben klettert ein fünfjähriges Mädchen beim Spielen über den Zaun, um Wasser zu schöpfen.

Dabei rutscht sie ab und wird sofort abgetrieben. Der Junge sieht das, läuft hinterher, bekommt sie nach 100 Metern zu fassen und kann sie ans Ufer ziehen. Das Mädchen bleibt unverletzt.

Auffallend wenig Kurtaxe

Irgendetwas stimmt nicht mit der Kurtaxe in Fredeburg, stellt der Verkehrsverein fest: Es gibt zwar 181 Betten in privaten Pensionen, aber im Jahr nur 2000 Mark an Kurtaxe, die dabei herauskommen. Angesichts so vieler Kurgäste im Ort appelliert der Verein, doch bitteschön ehrlich zu sein.

Trecker überrollt Bauern

In Wenholthausen muss eine Tochter mit ansehen, wie ihr Vater von einem Trecker überfahren wird. Die 25-Jährige hatte zunächst das Steuer des Treckers übernommen, während der Bauer Gras zur Seite schob. An einem Hang hält sie an, weil etwas mit der Bremse nicht stimmte.

Der 71-Jährige will helfen, dabei setzt sich der Trecker in Bewegung und überrollt den Mann. Er stirbt im Mescheder Krankenhaus.

800 offene Stellen

Mit 0,5 Prozent ist die Arbeitslosenquote im Kreis Meschede auf einem absoluten Tiefststand: 265 Männer und Frauen sind arbeitslos (551 waren es zehn Jahre zuvor), 800 Stellen sind offen. Auf dem Arbeitsmarkt ist die Nachfrage nach weiteren Beschäftigten unvermindert groß. Gasthöfe und Krankenhäuser werben deshalb verstärkt Frauen Griechenland und aus Spanien an.

Abwasser wird kanalisiert

Für 400.000 Mark lässt der Stadtrat Schmallenberg eine Ringleitung fürs Abwasser bauen – damit kann, bis auf fünf Häuser, das ganze Stadtgebiet kanalisiert werden. Auch Grafschaft und Gleidorf können daran angeschlossen werden. Jetzt hofft man, dass der Ruhrverband schnell seine Kläranlage baut. Ein Abfluss in die Lenne ist nicht mehr erlaubt.

Zu viele Schädlinge

Einen derartigen Befall hat es in den letzten Jahren nicht mehr gegeben: Blattläuse, Obstmaden, Gespinstmotten und Mehltau befallen Obstbäume, Sträucher und Ziergehölze im Kreis Meschede. Es wird dringend der Einsatz von Chemikalien empfohlen, um die Schädlinge zu bekämpfen. Wespen sollten in Flaschen mit einer Zucker- oder Saftlösung getötet werden.