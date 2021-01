Zeugen schildern Flugzeugabsturz von Mescheder Flugzeug

Hier bergen Einsatzkräfte des THW Freising an der Unglücksstelle das Flugzeugwrack. Bei dem Unglück starben der 44 Jahre alte Pilot und ein befreundeter 58 Jahre alter Begleiter, beides Mitglieder in der Luftsportvereinigung Meschede. Sie waren von Schüren aus gestartet.

Meschede Bei dem Unglück sterben zwei Mitglieder der Luftsportvereinigung Meschede: Ein erster Bericht zum Flugzeugabsturz in Bayern liegt vor.

Nach dem Flugzeugabsturz in Bayern hat die Bundesstelle für Fluguntersuchung in Braunschweig einen Zwischenbericht veröffentlicht. Darin werden Details über den Hergang des Unglücks geschildert. Bei dem Absturz sind im September zwei Mitglieder der Luftsportvereinigung Meschede getötet worden.

Die Ursache ist noch unbekannt. Die Untersuchung dient dazu, künftige Unfälle verhüten zu können: "Die Untersuchung dient nicht der Feststellung des Verschuldens, der Haftung oder von Ansprüchen." Die Bundesstelle konzentriert sich also auf die technischen Fragen.

Der Bericht fasst Zeugenaussagen und erste Befunde von der Unglücksstelle am Flugplatz Moosburg im Landkreis Freising zusammen. Die Kunstflugmaschine war samstags um 10.12 Uhr in Schüren gestartet. An Bord waren der 44 Jahre Pilot aus Meschede (mit einer Erfahrung von 830 Flugstunden) und sein 58 Jahre alter befreundeter Begleiter aus Arnsberg. Es war ein Überführungsflug: Ihr Ziel war Moosburg, der Doppeldecker sollte dort abgegeben werden.

Letzter unverständlicher Funkspruch

Die Wetterbedingungen waren ideal: Kaum Wind und Bewölkung, 16 Grad Temperatur, gute Sicht. Nach Aussage der Flugleiterin in Moosburg hatte sich der Pilot fünf Minuten vor Erreichen des Flugplatzes gemeldet: Er sei schwer zu verstehen gewesen. Der 44-Jährige fragte um 12.06 Uhr, ob er die Piste überfliegen und dann landen könnte. Das wurde ihm bestätigt.

In Höhe der Halbbahnmarkierung habe der Pilot die Leistung erhöht: Unmittelbar danach habe es Motoraussetzer gegeben und der Pilot hätte noch einen unverständlichen Funkspruch abgesetzt – aus dem sei als Fragment nur "04" zu verstehen gewesen: "04" ist die Bezeichnung der 500 Meter langen Piste. Danach sei die Flugleiterin informiert worden, dass die Maschine abgestürzt sei. Die Frau alarmierte die Rettungsdienste.

Zeugen sagten aus, dass der Doppeldecker nach den Motoraussetzern nach rechts von der Mittellinie der Piste abgewichen sei und dann nach links eine Kurve versuchte - wohl mit dem Ziel, zum Platz zurückzukehren. Dabei kippte das Flugzeug über seine linke Seite ab und stürzte 330 Meter hinter der Piste im dicht bewachsenen Gelände ab. Beide Insassen starben an der Unfallstelle.

Ermittler konzentrieren sich auf Kraftstoff

Der zweisitzige einmotorige Doppeldecker vom Typ Raven 2XS hatte ein 280 PS starkes Triebwerk. Das Flugzeug war durch den Absturz stark im Frontbereich und an den Tragflächen beschädigt worden. Fehler an der Steuerung wurden nicht entdeckt.

Besondere Aufmerksamkeit schenken die Ermittler dem Kraftstoff: Das Flugzeug verfügte über keine Kraftstoffanzeigen. Verbaut war eine Verbrauchsanzeige, ein "Fuel Computer", der die Kraftstoffmenge aufgrund des Durchflusses misst. In dieser Anzeige musste vor dem Start die verfügbare Kraftstoffmenge eingegeben werden. Für eine Datenauswertung ist dieser Fuel Computer aus der Maschine von der Bundesstelle für Fluguntersuchung sichergestellt worden. Am Wrack wurden die beiden Tanks der Maschine, ein Haupt- und ein Zusatztank, zwar deformiert, aber dicht gefunden. Im Haupttank war nur noch knapp ein Liter an Kraftstoff, im Zusatztank befanden sich 9,5 Liter. Die Rettungskräfte stellten fest, dass der Tankschalter für den Haupttank geschlossen war, der Schalter für den Zusatztank war offen.

Feuerwehr und Technisches Hilfswerk waren an der schwer zugänglichen Unglücksstelle im Einsatz. Dorthin musste erst ein Weg als Zugang freigeschnitten werden. Ein Rettungshubschrauber war vorsorglich für den möglichen Transport von Verletzten angefordert worden.

Das THW aus Freising musste die Tragflächen von der Maschine abtrennen, um das Wrack abtransportieren zu können.

Die Bundesstelle für Fluguntersuchung in Braunschweig gehört zum Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Sie hat die Aufgabe, Unfälle und schwere Störungen beim Betrieb von Luftfahrzeugen in Deutschland zu untersuchen und die Ursache zu ermitteln.