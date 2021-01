Zum Corona-Schutz: Eversberger trennt sich vom Vollbart

Eversberg. Ein Eversberger will mit zwinkerndem Auge, jedoch mit ernstem Hintergrund, einen Trend setzen. Denn der Selbsttest hat gezeigt: Der Bart muss ab.

In Bayern sind sie längst Pflicht, in Nordrhein-Westfalen immerhin Teil der seit Montag, 25. Januar, geltenden, strengeren Corona-Regeln. Seither müssen im öffentlichen Personennahverkehr und in Supermärkten medizinische Masken getragen werden. Neben den normalen „OP-Masken“ zählen dazu auch die als besonders sicher geltenden FFP2-Masken, die sowohl die vom Träger ausgehenden Aerosole filtern sollen, als auch den Träger vor eben diesen schützen.

Zufälliger Selbsttest in der Warteschlange

Matthias Dröge, seines Zeichens Vollbart-Träger, hat an einem kühlen Tag mit genau so einer FFP2-Maske in der Warteschlange vor einer Apotheke gestanden und plötzlich bemerkt, dass seine Atemluft, die durch die Kälte sichtbar war, aus den Stellen aus seiner Maske entwichen ist, wo sie auf seinem Bart auflag. „Ich hatte am Wochenende zuvor schon etwas darüber im Fernsehen gesehen aber dem Beitrag nicht mehr oder weniger Beachtung geschenkt, als den vielen Corona-Nachrichten, die aktuell auf einen einprasseln“, berichtet Dröge, dass er zunächst wenig beeindruckt von der These war, wie viel Einfluss Bärte auf die Wirksamkeit einer FFP2-Maske haben.

Doch die Wartezeit vor der Apotheke wurde zum Schlüsselerlebnis. Der Eversberger griff, wieder zu Hause angekommen, zum Nassrasierer und versuchte zunächst, um die Konturen der Maske herum zu rasieren, um das Problem der ausströmenden Atemluft auszumerzen. „Als ich die Maske abgenommen hab, habe ich dann noch versucht, so etwas wie einen Sicherheits-Zentimeter mehr Bart abzurasieren, aber das ging gar nicht. Ich sah vielleicht aus“, berichtet Matthias Dröge. Letztlich musste der Vollbart bis auf vergleichsweise wenige Haare am Kinn der Sicherheit weichen.

Es gibt auch „prominente Mitstreiter“

Ein prominenter „Nachahmer“, der dieser Tage mit der „Bart-Ab-Challenge“ in den Medien unterwegs war, ist Erlangens Bürgermeister Florin Janik von der SPD. Er forderte ein Stadtratsmitglied mit einem Facebook-Posting, das sein Gesicht mit und ohne Bart und einer FFP2-Maske zeigt, dazu auf, es ihm gleich zu tun und den Bart für den Schutz unter der Maske abzurasieren. Laut den Nürnberger Nachrichten zog die Aktion ihre Kreise im Stadtrat und darüber hinaus.

In Eversberg ist nun Matthias Dröge der Trendsetter: „Ich gehe gerne mit gutem Beispiel voran, möchte aber auf jeden Fall betonen, dass mein Facebook-Post dazu absolut humoriger Natur war. Jedoch vor einem ernsten Hintergrund.“ Dröge fühle sich seit der Rasur auf jeden Fall besser durch seine FFP2-Maske geschützt, und vor allem: Er habe das Gefühl, dass er seine Mitmenschen und vor allem seine 89-jährige Mutter, so einer geringeren Gefahr aussetzt.

