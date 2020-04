Zusammenhalt in Corona-Zeiten: Freienohl wird zum Regenbogen

Freienohl. Ein schönes Zeichen in Zeiten der Corona-Krise: In Freienohl werden Gebäude in die Farben des Regenbogens getaucht. Es sind tolle Szenen.

Am Anfang stand die Idee die Freienohler Küppelkapelle in Regenbogenfarben anzustrahlen. Dieses sollte als Zeichen des Zusammenhaltes in der Corona-Zeit stehen und auch die Regenbogenmalaktion der Kinder unterstützen. Mittlerweile haben die Licht- und Tontechniker von gks sound&light im Ort auf diese Weise sieben Gebäude nächtlich erleuchten lassen.

Pfarrkirche und Kapelle folgen

Neben der Küppelkapelle wurden bisher der Regenbogen- und St.-Nikolaus-Kindergarten, die Plastenbergkapelle, die evangelische Kreuzkapelle, das Feuerwehrhaus und das Wofi-Bad angestrahlt. Als nächstes sollen die Freienohler St.-Nikolaus-Pfarrkirche und die Olper St. Agatha Kapelle folgen.

Mit dem Glockenläuten der Osternacht, kurz vor 22 Uhr, sollen die Fassaden in Regenbogenfarben erstrahlen. „Spontan können noch weitere dazukommen“,freut sich Julian Gebhardt. „Wir haben durchweg sehr positiven Kritiken in den sozialen Netzwerken bekommen“. Das effektvolle Anstrahlen der Gebäude brachte und bringt auf jedem Fall, Dank gks sound & light, ein wenig Abwechslung in den Corona Alltag der Freienohler.

Es gibt eine Diaschau dazu - hier sind die Bilder zu finden.