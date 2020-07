Zwei Einsätze für Feuerwehren im Stadtgebiet von Meschede

In Meschede und in Grevenstein sind die Feuerwehren am Freitag und am Samstag zu Einsätzen ausgerückt.

Meschede/Grevenstein. In Grevenstein und in Meschede sind die Feuerwehren zu zwei Einsätzen gerufen worden: Ein Brand, eine Unterstützung des Rettungsdienstes.

Zweimal sind die Freiwilligen der Feuerwehren im Stadtgebiet von Meschede zu Einsätzen ausgerückt. Betroffen waren Grevenstein und die Kernstadt in Meschede.

In Grevenstein hat die Löschgruppe am Samstag gegen 18 Uhr eine brennende Hecke abgelöscht. Einsatzleiter war dort Raimund Gördes. In Meschede wurde einmal der Rettungsdienst von der Feuerwehr unterstützt: Die Feuerwehrleute unter Leitung von Sebastian Helleberg halfen am Freitagabend um 22.15 Uhr dabei, an der Eichenstraße eine Tür zu öffnen.