Zwei Radfahrer über Pfingsten verletzt - Sturz in Meschede

Meschede. Zwei Fahrradfahrer sind während der Pfingsttage im Hochsauerlandkreis verletzt worden. In einem Fall spielte Alkohol eine Rolle.

Zwei schwer verletzte Fahrradfahrer forderte das Pfingstwochenende im Hochsauerlandkreis. In Winterberg fuhr am Samstag gegen 17.40 Uhr ein 48-jähriger Fahrradfahrer auf der abschüssigen Neuastenberger Straße in Richtung Mollseifen.

Blutprobe entnommen

In einer Linkskurve geriet der Mann aus Büren in den rechten Rinnstein und stürzte. Mit schweren Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Da sich Hinweise ergaben, dass der Mann aus Büren unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Beim Wechsel von der Fahrbahn auf den Gehweg stürzte in Meschede am Montag eine 54-jährige Frau aus Witten. Diese radelte um 14.55 Uhr vom Hennesee kommend in Richtung Innenstadt. Vermutlich stürzte die Frau an der abgesenkten Bordsteinkante. Der Rettungsdienst brachte sie mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.