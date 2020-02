11. Laga-Countdown in Kamp-Lintfort im Zeichen der Fitness

Nicht mehr lange und die Landesgartenschau öffnet in Kamp-Lintfort ihre Tore.

Kamp-Lintfort. Beim elften Countdown zur Landesgartenschau geht es am 17. Februar unters Hallendach. An der Sudemannstraße gibt es dann Sport für jedes Alter.

Der 11. Landesgartenschau-Countdown findet diesmal nicht unter freiem Himmel, sondern Indoor statt: Am Montag, 17. Februar, stellen der Stadt-Sportverband, der Kreissportbund Wesel und die Stadt Kamp-Lintfort von 16 bis 17.30 Uhr in die Sporthalle, Sudermannstraße 4, Laga-Bewegungsangebote und Sportarten für die Alltagsfitness für alle Altersgruppen vor.

Neben dem Alltagsfitness-Parcours werden Yoga-Angebote gemacht, und Detlev Friedriszik ist mit den Smoveys dabei – so heißen die bunten Bewegungsringe. Vier Stahlkugeln, die in einen Hydraulikschlauch eingebettet sind, sorgen für großen Spaß an der Bewegung.

„Ausprobieren, mitmachen!“, wirbt Andreas Iland, Prokurist der Landesgartenschaugesellschaft. „Diese Gartenschau in Kamp-Lintfort ist nicht nur grün und blumig, sondern auch sehr beweglich. Sie schafft Bewegungsanreize, die jeden und jede unserer Besucher und Besucherinnen ansprechen.“ Die Aktionen seien keinesfalls nur für Leistungssportler gedacht, ergänzt Iland.