28-Jähriger fährt in Moers gegen Baum: schwer verletzt

Moers/Duisburg Ein Duisburger ist in Moers mit seinem Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Feuerwehr musste ihn befreien.

Ein schwerer Unfall hat sich am Montagmorgen in Moers ereignet: Wie die Polizei berichtet, war ein 28-jähriger Duisburger gegen 6:45 Uhr auf der Rheinberger Straße (L 137) in Richtung Reitweg unterwegs. Kurz hinter einem Gartencenter an der Stappfeldstraße kam der Fahrer demnach mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum am Straßenrand.

Der 28-Jährige wurde durch den Aufprall in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Mehrere Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um ihn. Die Feuerwehr befreite den Mann schließlich mit einer Rettungsschere. Ein Krankenwagen brachte den Verletzten ins Krankenhaus, wo er zur Beobachtung stationär aufgenommen wurde.

Polizei: Übermüdung war Unfallursache

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei „war Übermüdung die Ursache für den Unfall“. Die Beamten stellten den Führerschein des 28-Jährigen sicher. (red)

Weitere Nachrichten aus Moers lesen Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland