76-Jähriger aus Moers schreibt ein Coronavirus-Gedicht

Reime verfasst Johann Burger aus Moers fast sein ganzes Leben lang. Im Alter von fünf Jahren hat er damit angefangen, sagt der 76-jährige Unternehmer: „Die Reime fliegen mir zu.“ Ein paar Veröffentlichungen hat es gegeben und: „Ich habe alle Liebesbriefe an meine Frau in Reimform geschrieben.“ 55 Jahre schon ist er mit Ehefrau Barbara verheiratet. Jetzt hat Burger die Corona-Pandemie zum Anlass für ein Gedicht genommen.

„Das Gute am Virus“ heißt es. Burger möchte damit ein positives Zeichen setzen, denn er sieht durchaus Chancen in der Krise. „Kommt zur Ruhe, haltet ein, / nehmt die Chance, Mensch zu sein“, schreibt er. Nach seiner Überzeugung werden die Einschränkungen die Sicht auf sehr viele Dinge ändern.

Im Gespräch nennt er als Beispiel die Freiheit zu reisen, auch die Gewerbefreiheit: „Diese Freiheiten gibt es seit Wochen nicht mehr. Jetzt können wir all das würdigen. Wir sehen, wie verwöhnt wir waren und wie frei wir gelebt haben.“ Auch die Einstellungen zu einigen Berufen wandle sich. Man erkenne jetzt, dass beispielsweise Krankenschwestern zu schlecht bezahlt werden, obwohl sie unverzichtbar seien. Überhaupt sei alles schlecht, was nur aus Routine geschehe. Auch deshalb betrachtet er die Krise als Chance.

Johann Burger fordert in seinem Gedicht auch: „Schaut Euch an mit Blick der andern, / geht auf Eure Nächsten Nächsten ein“. Wenn man etwas sage, erläutert der Verfasser, komme es nicht darauf an, wie man es gemeint habe, sondern wie es beim Gegenüber ankomme. Es gebe kaum Sätze, die er so wenig leiden könne wie: „Das habe ich doch gar nicht so gemeint“, so Burger.

Johann Burger ist in Duisburg und Düsseldorf aufgewachsen und beruflich viel herumgekommen in der Welt. Vor fünf Monaten sind er und seine Frau nach Moers gezogen. Das Paar lebt „in der Aida“, wie Burger das umgebaute frühere Rathaus am Schlosspark in Anlehnung an das Kreuzfahrtschiff nennt – „wegen der vielen Balkone an der Seite“. Von ihrem Balkon aus haben die beiden an Ostern ihrer Tochter und den beiden Enkeln zugewunken – solche Distanz zu den Lieben als Folge der Coronakrise berührt Johann Burger ebenfalls. Insofern, sagt er, seien seine jüngsten Verse auch „ein Ventil“ gewesen.



Das Gedicht

Stay at home – ach, bleibt zu Hause,

gönnt Euch allen diese Pause!

Kommt zur Ruhe, haltet ein,

nehmt die Chance, Mensch zu sein.





Schaut Euch an mit Blick der andern,

geht auf Eure Nächsten ein,

lasst einmal Gedanken wandern,

alles kann doch freundlich sein!





Nehmt das Ganze in den Blick

und gebt einmal das zurück,

was Euch stets so oft gegeben:

was das Glück ist und das Leben!





Gemeinsamkeit ist hier das Ziel,

Egoismus gibt´s zu viel.

Lasst die echte Liebe zu,

kommt mit allem mal zur Ruh.





Das Virus, das ist existent,

doch kann es Positives bringen,

wenn jeder von uns nun erkennt,

dass das Menschsein kann gelingen.