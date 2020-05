8. Mai 1945: Otto Pesch und die Schlagzeile seines Lebens

Am Niederrhein. „Der Krieg ist aus!“ titelt Otto Pesch am 8. Mai 1945. Wie der Journalist vom Niederrhein auf diese Schlagzeile kam, bleibt lange sein Geheimnis.

Als Otto Pesch am 8. Mai des Jahres 1945 mittags nach Hause kommt, ist er völlig übermüdet. Zwei Tage lang hat er in der Redaktionsstube der Aachener Nachrichten ausgeharrt, um auf das Ende des Zweiten Weltkrieges zu warten. Weil er doch genau diese Nachricht sofort ins Blatt bringen will – wenn sie denn endlich gemeldet wird.

Mit ihm im Büro wartet der US-amerikanische Presseoffizier Chessnut, sein Vorgesetzter. Man muss wissen: Otto Pesch, der als erster freier Tageszeitungsredakteur im (teil-)befreiten Deutschland gilt, darf seinen Job anfangs nur unter strenger Beobachtung der alliierten Militärbehörde ausüben.

Hitler ist tot. Wann kapituliert Nazi-Deutschland endlich?

Denn noch herrscht Krieg auf der Welt, ist Nazi-Deutschland nicht endgültig und offiziell besiegt, obwohl Adolf Hitler sich bereits acht Tage zuvor umgebracht hat.

Major Chessnut steht in ständigem Kontakt mit dem Hauptquartier der alliierten Streitkräfte in Frankreich. Dort wird gerade über das Ende der Kampfhandlungen durch die deutsche Wehrmacht verhandelt. Aus Reims aber wird keine neue Nachricht übermittelt, woraufhin die beiden beschließen, nach Hause zu gehen, um sich endlich einmal wieder auszuschlafen.

„Otto, der Krieg ist aus!“

So steht Otto Pesch vor seiner Haustüre, öffnet diese – und wird hier von seiner Frau Berta mit den Worten empfangen: „Otto, der Krieg ist aus!“

Der Presseausweis von Otto Pesch, dem ersten lizenzierten Journalisten im (teil-)befreiten Deutschland während des Zweiten Weltkrieges. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Zuvor hat ein Bauer in der Nachbarschaft über ein batteriebetriebenes Radio die Nachrichten des britischen Rundfunksenders BBC gehört. Darin wird erklärt, was sich einen Tag zuvor ereignet hat, am 7. Mai 1945: General Alfred Jodl unterschreibt für Nazi-Deutschland die bedingungslose Kapitulation der Wehrmacht.

Nebenbei bemerkt: Laut Dokument soll das Kriegsende in Europa formal ab dem 9. Mai, um Punkt 00.01 Uhr, eintreten.

Schnell, schnell: eine neue Seite 1

Als Otto Pesch die Neuigkeit hört, kehrt er sofort in die Redaktion zurück. Es ist genau die Nachricht, auf die er seit zwei Tagen wartet – und mit ihm, bis auf ein paar unverbesserliche Nazis, der Rest der ausgebombten Bevölkerung.

Bloß: Im Pressehaus ist niemand mehr. Schnell holt Otto Pesch ein paar Techniker herbei, die die Druckerpresse wieder anwerfen – und ändert die Seite 1.

„Der Krieg ist aus!“, titelt er. Darunter berichtet er von der Unterzeichnung, den Folgen und Reaktionen darauf – aus Sicherheitsgründen: anonym.

Ein historisches Blatt Papier, zu sehen im Haus der Geschichte in Bonn

Heute nachzulesen in einem Exemplar der Aachener Nachrichten vom 8. Mai 1945, das im Haus der Geschichte in Bonn hängt. Ein historisches Blatt Papier, ein Stück Welt-Geschichte, schwarz auf weiß, wenn auch vergilbt.

Neben den AN melden an jenem Dienstag allein noch die Flensburger Nachrichten die „Bedingungslose Kapitulation aller kämpfenden Truppen“ in Deutschland; die FN sind damals ein Nazi-Blatt.

Einen Teil des Ruhmes für den kurzen, präzisen und informativen „Der Krieg ist aus!“-Satz gebührt Berta Pesch. Immerhin war es ihr Ausspruch, den Ehemann Otto auf die Titelseite der Zeitung bringt.

Die Geschichte hinter der Schlagzeile: lange ein Geheimnis

Dieses Geheimnis aber lüftet der Journalist erst, nachdem er 1982 in den Ruhestand tritt. Berta, seine erste Frau, ist da längst tot, sie kommt früh bei einem Autounfall ums Leben. Warum Otto Pesch soll lange darüber geschwiegen hat? Die Antwort nimmt er mit ins Grab. Am 31. Oktober 2007 stirbt er an einer Lungenentzündung.

Das IZM in Aachen. Die Stadt war Wirkungsstätte von Otto Pesch, der in Rheydt am Niederrhein geboren wurde. Foto: Ingo Plaschke / Pla

Sein 90-jähriges Leben beginnt im einst selbstständigen Rheydt, seit 1975 ein Stadtteil von Mönchengladbach. In seiner Geburtsstadt ist er heutzutage kaum bis gar nicht bekannt. Nichts erinnert dort an ihn. Immerhin: Im Stadtarchiv liegt ein Artikel einsam in einer Mappe, die seinen Namen trägt.

Wann war der Krieg offiziell aus?

Übrigens: Weil die Sowjetunion darauf besteht, die bedingungslose Kapitulation vom Oberbefehlshaber der deutschen Wehrmacht ratifizieren zu lassen, wird diese nochmals eingefordert. Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel unterzeichnet in Berlin-Karlshorst – am 9. Mai 1945, um kurz nach Mitternacht, mit rückwirkender Gültigkeit seit dem 8. Mai 1945, ab 23.01 Uhr.

Kurios: Zu diesem Zeitpunkt ist der Krieg doch längst aus! Nachzulesen in den Aachener Nachrichten, schwarz auf weiß.