Alina betreibt in Neukirchen-Vluyn eine Gourmetwerkstatt

Kleine, liebevoll gestaltete Döschen stehen auf der Ablage des cremefarbenen Foodtrucks von Alina Kühnel. Deren Inhalt hat es zumindest geruchstechnisch schon ganz schön in sich – und das im positiven Sinne: Schraubt man nur einen der kleinen Deckel ab, kommen einem natürliche Kaffee-, Paprika oder Tomatenaromen entgegen. „Das ist alles ohne Zusatzstoffe“, sagt die Neukirchen-Vluynerin stolz. Seit Donnerstag verkauft Alina Kühnel Gewürzmischungen und Saucen in ihrer mobilen Gourmetwerkstatt auf dem Gelände des Samannshofes der Familie Palm.

Alina Kühnels Slogan „Klein aber Feinkost“ ist dabei Programm: In dem knapp fünf Quadratmeter großen – oder besser gesagt kleinen – Anhänger im amerikanischen Stil, befindet sich eine vollfunktionsfähige Edelstahlküche. In dieser mixt Kühnel alle Mischungen selbst.

Sieben verschiedene Sorten, darunter ein Sesamsalz, eine Blaubeer-Rauch-Würzsauce oder den Kartoffelzauber, hat sie derzeit im Angebot. Der Kartoffelzauber war Kühnels erste Mischung. Er beinhaltet unter anderem Kümmel, Koriander, Majoran und Paprika. „Die Mischung eignet sich für alle Kartoffelgerichte, aber auch für einen Braten oder gegrilltes Hähnchen“, erklärt sie.

Restaurantgäste fragen immer wieder nach Alinas Gewürzmischungen

Im Gespräch mit der 41-Jährigen merkt man schnell: Sie weiß, wo von sie spricht. Alina Kühnel leitete mehrere Jahre das Restaurant Kastanienhof in Moers. Während ihrer Selbstständigkeit fing sie an, die eigenen Gewürze und Dressings zu mixen. „Die Gäste haben dann immer häufiger gefragt, ob sie die Mischungen auch für zu Hause haben könnten.“ So entstand die Idee, eine eigene mobile Gourmetwerkstatt mit all den Produkten zu gründen. Eigentlich arbeitet die gelernte Köchin hauptberuflich immer noch in der Gastronomie. Aufgrund der Corona-Krise und den geschlossenen Restaurants kann sie ihrem Job derzeit aber nicht nachgehen. „Das ist das einzig Positive für mich in der Corona-Zeit. Ich kann mich voll und ganz meiner Gourmetwerkstatt widmen.“

Diese soll auch nach der Pandemie am Samannshof bestehen bleiben. Donnerstags bis samstags verkauft Alina Kühnel von 12 bis 16 Uhr ihre Produkte am Littardweg 55. „Eigentlich wollte ich den Anhänger hier nur parken, aber dann bekam ich die Möglichkeit, an dieser Stelle auch meine Produkte zu verkaufen. Den Betreiber kenne ich schon seit mehr als 20 Jahren“, erzählt Kühnel. Die Chance wollte sie definitiv nutzen. Sie hofft auf Fahrradfahrer und Spaziergänger als Kunden.

Wenn die Testesser überzeugt sind, wird das Rezept grammgenau aufgeschrieben

In ihrer mobilen Küche experimentiert die Köchin immer wieder, um neue Kreationen zu schaffen. „Wenn ich genügend Testesser überzeugt habe, dann wird das Rezept grammgenau aufgeschrieben“, erklärt Kühnel. Bei allen Mischungen verwendet sie ausschließlich natürliche Inhaltsstoffe. Künstliche Geschmacksverstärker oder Verdickungsmittel haben keinen Platz in den kleinen Döschen. Die Gewürze sind dabei nicht nur für eine bestimmte Speise geeignet. „Ich lege da nichts fest, weil ich es schöner finde, wenn die Kunden selbst die Mischungen kreativ weiterverarbeiten. Mein Ziel ist es, ‘Allround-Produkte‘ zu schaffen.“

Zum Sortiment gehören auch sogenannte Rubs. Das sind Trockenmarinaden, die entweder pur oder in Verbindung mit Öl als klassische Flüssigmarinade aufs Fleisch gegeben werden können. Um Grillgemüse zum Beispiel raffinierter zu würzen, empfiehlt Kühnel ein Kaffee-Rub. Wer es etwas orientalischer mag, der kann zum Afrikazauber greifen. Diese Mischung basiert auf dem ägyptischen Gewürz Dukkah und besteht aus Nüssen, Sesam und Fenchel. „In Ägypten mischen die Menschen das Gewürz mit Öl und essen es auf Brot oder sie streuen es über Fleischgerichte“, weiß Kühnel.

Die Mischungen gibt es entweder in der 40 oder 60 Gramm-Dose, sie sind mindestens sechs Monate haltbar und kosten – je nach Sorte – zwischen 1,80 und 2,80 Euro.

Alina Kühnel findet man auch im Internet. Ihre Facebookseite „Alinas Gourmetwerkstatt“.