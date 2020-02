Altes Finanzamt in Moers: Rat stimmt für einen Investor

Moers. Der Rat in Moers entscheidet sich für einen Investor, der das Finanzamt-Areal kaufen will. Seine Pläne haben die Politik am meisten überzeugt.

Die Entwicklung des Finanzamtsgrundstücks in Moers kommt voran. Am Mittwoch hat sich der Rat der Stadt in nichtöffentlicher Sitzung für einen Investor aus einem Kreis von Bewerbern entschieden. Der Beschluss fiel einstimmig. Ein wichtiger Grund für diesen Investor und dessen städtebauliches Konzept ist dem Vernehmen nach, dass er alle Gebäude abreißen will. Entstehen sollen Wohnungen, Büros und Platz für Gewerbe. Die Agentur für Arbeit zeigt Interesse, ihr Jobcenter an diesen Standort zu verlegen.

Mit der Abstimmung im Rat steht der Investor aber noch nicht offiziell fest. Zur Erinnerung: Eigentümer des Finanzamtsgrundstücks ist das Land. Dessen Bau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB) verhandelt mit den Bewerbern. Freilich spielt das Votum aus Moers für den Zuschlag eine erhebliche Rolle. Rein Formal hat der Rat nun beschlossen, dass die Stadt aus dem Bieterverfahren des BLB aussteigt und auf den eigenen Erwerb der Immobilie verzichtet.