Am Kloster Kamp gibt es zur Landesgartenschau täglich Segen

Wenn die Turmuhr der Abteikirche des Kloster Kamps exakt 13 Uhr schlägt, dann steht Peter Hahnen im Kräutergarten am Mikrofon und spricht den Segen von Kloster Kamp. Und viele Niederrheiner wissen: Das bedeutet eigentlich nichts Gutes.

Dr. Peter Hahnen, Leiter des Geistlichen Zentrums, betet gemeinsam mit den Gästen im Kräutergarten. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services

Der Segen von Kloster Kamp ist vielen als Androhung einer körperlichen Strafe bekannt. „Die Mönche, die vor rund 900 Jahren in der Abtei lebten, könnten beim Eintreiben der Pachtzinsen ganz schön rabiat gewesen sein“, erklärt der Leiter des Geistlichen und Kulturellen Zentrums, der diesen historischen Segen aber in etwas Positives wenden möchte.

Seit Beginn der Landesgartenschau hält Hahnen im Wechsel mit einem sechsköpfigen Team Tag für Tag daher eine kostenlose Segensandacht im Kräutergarten des Klosters. „Wir wollten etwas anbieten, was die Landesgartenschau nicht hat und was zu unserer Einrichtung passt“, so Hahnen.

Kräutergarten statt Abteikirche

Eigentlich sollte der tägliche Segen in der Abteikirche stattfinden. Diese ist seit der Corona-Pandemie allerdings geschlossen. Deshalb gibt es die Andacht nun unter freiem Himmel. 25 Personen dürfen an der Segenszeremonie teilnehmen. Mehr lässt die Corona-Schutzverordnung für den Kräutergarten nicht zu. Zwischen zehn und den zugelassenen 25 Personen nehmen täglich teil.

Die Besucher hätten ganz unterschiedliche Gründe, warum sie sich den Segen holen, sagt Hahnen. „Einige kommen spontan dazu, weil sie das Plakat gelesen haben, andere peilen den Kräutergarten bewusst zu dieser Zeit an, weil sie die Nähe zu Gott suchen. Der Segen ist nichts anderes, als die Bitte um Gottes Zuspruch.“

Nach zehn Minuten ist alles vorbei

Zunächst begrüßt Hahnen die Besucher und erzählt kurz etwas zum Geistlichen und Kulturellen Zentrum und über die Arbeit, die die rund 100 Ehrenamtlichen dort leisten. Nach dieser Erläuterung schließt Hahnen die Augen, faltet die Hände zusammen und spricht ein Gebet. „Ich bin kein Pastor. Ich spende den Segen nicht, ich bete mit den Leuten gemeinsam und bitte mit ihnen um Gottes Segen.“

Dann ist die Andacht im Kräutergarten auch schon wieder vorbei, die Menschen gehen wieder ihrer Wege. Einige bedanken sich im Anschluss bei Hahnen, sagt er. „Man merkt, dass sie gerade in dieser außergewöhnlichen Zeit diese spirituellen Impulse suchen“, erklärt der Leiter des Geistlichen Zentrums.

Nicht so Fromme sind willkommen

Es sind gerade einmal zehn Minuten, die diese Andacht dauert – ganz bewusst auch nicht länger. „Sie wird nicht schöner oder besser, wenn sie länger geht. Man muss bedenken, wir sind Open Air und die Leute stehen dabei“, so Hahnen. Ganz besonders wichtig sei ihm aber eines: Er filtere nicht zwischen den Gläubigen. „Alle sind willkommen – auch die nicht so Frommen“, sagt Peter Hahnen dann gerne.