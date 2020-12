An der Stadtkirche Moers gab es gute Wünsche für die Zukunft

Moers Zwar gab es keine Gottesdienste, die Stadtkirche öffnete ihren Turmraum an Heiligabend aber trotzdem. Dieser war kaum wiederzuerkennen.

Der Vorraum war mit Stroh ausgelegt, eine Krippe aufgebaut und Lichterketten hingen von der Decke: Der Turmraum der evangelischen Stadtkirche Moers glich an Heiligabend einem richtigen Stall. So, wie ihn vielleicht auch Josef und Maria einst vorgefunden haben. Gut, mit Lichterketten war der damals bestimmt noch nicht geschmückt; sie verliehen dem Turmraum in Moers jetzt aber zusätzlich ein gemütliches Ambiente.



Zwar gab es wegen des anhaltenden Corona-Lockdowns keine Vesper, Mette und keine Gottesdienste zu Weihnachten, auf Weihnachten selbst musste an der Stadtkirche trotzdem nicht verzichtet werden.

Der Turmraum der Stadtkirche glich einem Stall

Die Idee, den Turmraum in einen Stall zu verwandeln, hatte das Pfarrteam rund um Pfarrerin Christiane Münker-Lütkehans recht spontan. „Bis vor wenigen Tagen dachten wir schließlich noch, kurze Open-Air-Andachten feiern zu können“, erklärte sie. Daraus wurde bekanntlich nichts. Schnell stand aber fest, ein Alternativprogramm zu schaffen, bei dem es keinen festen Zeitpunkt gibt, um Menschenansammlungen zu vermeiden. Und so wurde der Turmraum an Heiligabend für drei Stunden geöffnet. „Wir wollten den Menschen einen Anlaufpunkt bieten. Weihnachten ist ein emotionaler Tag, an dem es für viele wichtig ist, anderen Menschen auf irgendeiner Art zu begegnen“, sagte Münker-Lütkehans.



Vor wenigen Tagen brachten die Pfadfinder das Friedenslicht. Die Besucher konnten an einem großen Kerzenständer, der im aufgebauten Stall stand, die mitgebrachten Kerzen entzünden. Zudem lagen vor der Kirche Krippen zum Zusammenbasteln und eine Hausandacht in Papierform zum Mitnehmen bereit.

Es gab ein wenig Musik und Gespräche

Auch der Tannenbaum wurde nicht wie sonst in der Kirche, sondern draußen auf dem Vorplatz aufgestellt. Dazu gab es etwas Live-Musik vom Turm. Die Blechbläser Stefan Büscherfeld und Jil Torkler spielten den Weihnachtsklassiker „O du fröhliche“.

Viele Menschen haben ihren Spaziergang mit einem Abstecher zur Stadtkirche verbunden. Mit Abstand und Mundschutz holten sie sich das Friedenslicht ab oder hielten einen Moment inne. „Einige kamen auch, um einfach nur mit uns zu reden, weil sie coronabedingt zuhause einsam und alleine sind“, erzählte die Pfarrerin.

Auch Heike Radziejewski und ihre Mutter Marta Geske holten sich das Friedenslicht. „Für mich war es selbstverständlich, dass ich auch zur Kirche gehe, wenn kein klassischer Gottesdienst stattfindet“, betonte Radziejewski. „Das ist meine Kirchengemeinde, ich singe hier im Chor. Es ist schade, dass alle Veranstaltungen der Pandemie zum Opfer fallen, umso schöner ist es, dass es wenigstens ein kleines Angebot und sogar kleine Dinge für Zuhause gibt.“

Zu guter Letzt konnte nämlich noch ein Strohhalm als Zeichen der Hoffnung mitgenommen werden. Darauf geschrieben: Gute Wünsche und Worte, die einem in diesen außergewöhnlichen Zeiten Mut machen sollen: Liebe, Glück, Lachen oder Frieden.