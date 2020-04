Asdonkshof öffnet Wertstoffhof für bestimmte Mengen

Zwei Wochen blieb das Abfallentsorgungszentrum Asdonkshof geschlossen. Ab Montag, 6. April, öffnet die Kreis Weseler Abfallgesellschaft den Wertstoffhof nun im Notbetrieb. Mit diesem Angebot möchte das Unternehmen denjenigen entgegenkommen, die einen dringend notwendigen Entsorgungsbedarf haben, der keinen Aufschub duldet.

Der Betrieb wurde vorher eingestellt, da die Sicherheit der Mitarbeitenden und Besucherinnen und Besucher nicht mehr gewährleistet werden konnte.

Am Wertstoffhof werden ab Montag, 6. April, Müll, Grünabfälle und Bauschutt bis maximal zwei Kubikmetern angenommen

„In der ersten Woche nach Schulschließung wurden wir fast überrannt, weil alle gleichzeitig ihren Garten und ihr Haus fitmachen wollten“, erzählt Peter Bollig, Geschäftsführer der Abfallgesellschaft. Man habe während der Schließung alle betrieblichen Abläufe genau geprüft und noch einmal angepasst.

Pro Jahr werden am Asdonkshof normalerweise rund 50.000 Lieferungen angenommen und weitergeleitet. Diese Menge ist laut Bollig momentan aber nicht zu leisten. Der Wertstoffhof sei ein Element der Abfallgesellschaft im Kreis Wesel und gehöre auch zu den systemrelevanten Anlagen. Doch auch im Wertstoffhof fehle es aktuell an Arbeitsmaterialien. „Uns fehlen Arbeitsmittel, Masken, Desinfektionsmittel, Kleidung. Früher kostete die Maske 40 Cent, jetzt teilweise 10 Euro“, so Bollig weiter. https://www.nrz.de/staedte/moers-und-umland/corona-in-kamp-lintfort-hochschule-produziert-schutzvisiere-id228823765.html

Um dennoch für Sicherheit zu sorgen, gibt es nun folgende Regeln. Angenommen wird: Haus- und Sperrmüll, Grünabfälle und Bauschutt bis maximal zwei Kubikmetern.

Es ist nur eine Begleitperson pro Fahrzeug erlaubt

Die Anlieferungen müssen in jedem Fall vorab per Email unter hein@aez-asdonkshof.de oder ismael@aez-asdonkshof.de angemeldet werden. Erforderliche Angaben hierfür sind der Name, KFZ-Kennzeichen, Abfallart und eine ständig erreichbare Telefonnummer.

Das Team vom Asdonkshof stimmt mit dem Kunden einen passenden Anliefertermin mit einer Uhrzeit ab, die zwingend einzuhalten ist, da er sonst verfällt. Die Abrechnung erfolgt über die Pauschalen gemäß der Gebührensatzung des Kreises Wesel und ist nur in bar möglich. Je Pkw darf nur eine zusätzliche Begleitperson zum Entladen mitkommen.