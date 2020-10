Aus altem Möbelhaus in Moers sollen Altenwohnungen werden

Moers Ein Investor will die leerstehende Immobilie von Möbel Gottwald in Moers-Repelen schick umbauen und barrierefreie 16 Altenwohnungen schaffen

Seit langem ärgern sich die Repelener über eine Immobilie im Zentrum ihres Ortsteils. Das ehemalige Möbel-Gottwald-Haus ganz in der Nähe des Marktes steht seit vielen Jahren leer und verkommt mehr und mehr. Die Plakate in den Schaufenstern mit dem Slogan „Billiger geht nicht“ vom letzten Versuch, an der Stelle ein Geschäft zu betreiben, setzen dem abstoßenden Bild nur das I-Tüpfelchen auch. Doch das soll sich alles ändern.

Ein Investor hat das Haus gekauft, will es sanieren und ausbauen und Seniorenwohnungen schaffen. Sogar die typische „runde Ecke“ will er erhalten. Der Mann heißt Kassem Jaber, er ist Immobilienmakler und Bezirksleiter bei der Landesbausparkasse in Duisburg. Der 37-jährige gebürtige Moerser will sich seit längerem ein zweites wirtschaftliches Standbein schaffen und war auf der Suche nach einem Mehrfamilienhaus: „Aber es gibt im Moment nichts, der Markt ist praktisch leer“, sagt er.

Ein Bekannter brachte ihn auf das frühere Möbelhaus an der an der Lintforter Straße 74 und setzte ihm auch den Floh mit den Seniorenwohnungen ins Ohr. Jaber besichtigte die Immobilie mit einem befreundeten Architekten: „Der hat gesagt: ‚Das kannst Du hier machen, das geht‘.“ Mitte vergangenen Jahres war das. Jaber sprach mit der Stadt und „Repelen aktiv“ über seine Idee – und erfuhr, wie er erzählt, durchweg Zustimmung und Ermutigung. Kassem Jaber hat das Haus längst gekauft und sogar mit der Kernsanierung begonnen. Die Stadt werde die Baugenehmigung in Kürze erteilen, erklärt er: „Eine mündliche Zusage habe ich.“

Entstehen sollen 16 Altenwohnungen mit zweieinhalb und dreieinhalb Zimmern. Das Gebäude werde viergeschossig und komplett barrierefrei, verspricht der Investor, beispielsweise mit breiteren Türen und Aufzug. Eine Photovoltaikanlage kommt aufs Dach, auch Erdwärme wird genutzt, die Fassade erhält einen weißen Reibeputz und kleine Balkone aus Edelstahl – „mehr ein Blickfang.“

Das frühere Möbelhaus in Repelen soll zum Wohngebäude werden

Für die erste Etage hat Jaber eine kleine Grünanlage als Treff für die Bewohner vorgesehen. „Es werden hochwertige Wohnungen mit guter Ausstattung“, sagt er. Also keine Schnäppchen? Der Mietpreis soll zwischen 10 und 11 Euro pro Quadratmeter liegen, erklärt der Bauherr, der an der Lintforter Straße nach eigenen Angaben rund 1,8 Millionen Euro – inklusive Erwerb der Immobilie – investiert. Im November sollen die Bauarbeiten beginnen. Läuft alles glatt, könnten Mitte nächsten Jahres die Mieter einziehen.

Gut 700 Quadratmeter Verkaufsfläche hatte das frühere Möbelhaus, an derselben Stelle entstehen nun insgesamt 1170 Quadratmeter Wohnfläche. Jaber ist überzeugt, dass das Projekt erfolgreich wird: „Die Lage mitten in Repelen ist Spitze, die Nähe zum Markt, man kann gut einkaufen, es gibt Ärzte“, sagt er und erzählt von einem Nachbarn des Hauses, dem er seine Pläne erläutert habe: „Der hat mir direkt gesagt, ich könnte ihn auf meine Interessentenliste setzen.“ Die Idee, ein früheren Möbelhaus zum Wohngebäude umzufunktionieren, hat auch Kassem Jaber zunächst für verrückt gehalten – aber nur auf den ersten Blick.

Möbelgeschäfte seien bis zum Vormarsch der ganz Großen in der Branche früher in Innenstädten nichts Ungewöhnliches gewesen, erklärt er und verweist beispielhaft auf Möbel Knuffmann am Moerser Neumarkt. Gemeinsam seien diesen Objekten: zentrale Lage, große Fläche, häufig leer stehend und günstiger Kaufpreis. Repelen werde deshalb nicht sein letztes Projekt sein, sagt Jaber. Er will weitere erwerben und verkaufen. Die Lintforter Straße werde er aber behalten: „Die Mieteinnahmen sichern meine finanzielle Unabhängigkeit.“