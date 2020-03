Autoren können sich jetzt um Moerser Literaturpreis bewerben

„Wir wollen mit dem Moerser Literaturpreis Menschen wieder ans Lesen bringen“, schildert Guido Lohmann, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Niederrhein. In Zeiten der Handy-Kurznachrichten sei dies wichtiger denn je. In den Räumen der Volksbank an der Mühlenstraße gaben Vertreter der ausrichtenden „Moerser Gesellschaft zur Förderung des literarischen Lebens“ und der Volksbank den Startschuss für den diesjährigen Wettbewerb.

Thema des 23. Moerser Literaturpreises: „Im Rückblick“ – ein Thema das, wie Dr. Bozena Badura meint, auf alle Bereiche des Lebens übertragbar und daher bestens für den Wettstreit der Autoren geeignet sei.

Einige Neuerungen gibt es diesmal. So wird es keinen Schirmherr mehr geben. „Wir wollen bei der Verleihung weniger Festreden. Dafür wird das Publikum erstmals über die ersten drei Plätze der Siegertexte entscheiden“, berichtet Mirella Weber. Die sechsköpfige Jury sondiere wieder alle Einsendungen und schlage dann dem rund 100-köpfigen Publikum im Martinstift die besten drei vor. Dr. Manfred Nießen ergänzt: „Unser Publikum besteht erfahrungsgemäß aus Literaturkennern.“

Ein Profi trägt die Texte vor

Durch den Abend führt Kulturmacher Konrad Göke. Zudem werden die drei preiswürdigen Texte erstmals von einem Profi vorgelesen. „Bisher trugen die Autoren ihre Texte selbst vor, wobei es auch zu Sympathieverlusten gekommen ist, weil nicht jeder einen Text professionell vortragen kann“, erklärt Mirella Weber. „Autoren sollen ja schreiben können.“ Zudem sei es wichtig, dass die Texte ohne Kenntnis, wer sie geschrieben habe, vorgetragen würden, damit das Publikum neutral bleiben könne. Nach jedem Vortrag eines Textes – dies sei auch neu – gebe es bei der Verleihungsveranstaltung eine kleine Pause, in der sich das Publikum direkt über das Gehörte austauschen könne.

Mit rund 50, 60 Einsendungen rechne man wieder, sagt Nießen. „Vielleicht sind es diesmal ja auch mehr, was uns freuen würde.“ In der Jury säßen ehemalige Preisträger und Autoren sowie er selbst als Mitgründer des Wettbewerbs. Die sechs Mitglieder der Jury seien sich nicht immer einig, was auch gut so sei, bekundet Nießen.

Zu den Regularien des Wettbewerbs gehört auch, das Teilnehmer im Alter zwischen 20 und 50 Jahren sein müssen. „Schüler sind schon vom Alter und der Entwicklung her dabei oft benachteiligt. Ältere Menschen schreiben viel über ihr eigenes Leben, was so von uns nicht gewünscht ist“, schildert Mirella Weber. So freue man sich auch diesmal wieder auf viele fantasievolle und unterschiedliche Geschichten.

Einsendeschluss ist der 12. Juli 2020. Die Preisvergabe findet am 8. November im Martinstift statt. Der 1. Preis ist mit 1500 Euro, der zweite Preis mit 1000 Euro, der dritte Preis mit 750 Euro dotiert. Abgegeben werden Prosatexte in einer Länge von maximal fünf Din-A-4-Seiten. Benötigt werden sieben Ausfertigungen ohne Angabe des Autorennamen. Die Autoren müssen am Niederrhein wohnen. Infos unter www.moersergesellschaft.de