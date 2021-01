Betreuungsquote in Neukirchen-Vluyner Kitas bei 40 Prozent

Im Schnitt werden 20 bis 40 Prozent der Kinder in Neukirchen-Vluyn zurzeit in den Kindertageseinrichtungen betreut.

Neukirchen-Vluyn In den Kitas werden knapp 40 Prozent der Kinder betreut, die sonst die Einrichtungen besuchen. Nicht alle können zuhause bleiben.

Die Kitas in NRW sind seit dem 11. Januar im eingeschränkten Pandemiebetrieb: Die Kindertagesstätten bleiben zwar geöffnet, die Betreuung für jedes Kind ist aber reduziert. Mit der Verlängerung des Lockdowns im Januar hatte die NRW-Regierung die Eltern darum gebeten, wenn möglich die Kinder nicht in den Kindergarten zu geben, sondern nach Möglichkeit zu Hause zu betreuen.

Das ist offenbar für etliche Eltern nicht darstellbar. Wie der Kreis Wesel auf NRZ-Nachfrage sagte, liegt die Betreuungsquote in den Kindergärten in Neukirchen-Vluyn bei 38,58 Prozent. Dieser Wert bezieht sich auf die 14 Kindertageseinrichtungen aller Träger in der Stadt. Da Neukirchen-Vluyn kein eigenes Jugendamt hat, ist der Kreis Wesel die zuständige Behörde.

In den städtischen Einrichtungen, die in diesem Wert ebenfalls erfasst sind, sei die Auslastung sehr unterschiedlich, heißt es aus dem Rathaus. Die Quote liegen zwischen 20 und 40 Prozent, sagte die Erste Beigeordnete Margit Ciesielski auf Nachfrage der NRZ. So seien am Montag in der Kita Kranichstraße 32 Kinder betreut worden, was einem Anteil von 40 Prozent entspricht, in der Kita Diesterwegstraße seien es 31 Kinder gewesen (32 Prozent) und in der Einrichtung an der Leibnizstraße 25 Kinder (27,2 Prozent). "Es pendelt sich zwischen 20 bis 40 Kindern ein", hieß es weiter.

Wie eine Sprecherin des Kreises Wesel am Dienstag sagte, ist geplant, die Kita-Gebühren für den Monat Januar zu erstatten. In den Fällen, in denen das Geld bereits eingezogen worden ist, sollen die Beiträge mit denen für den Februar verrechnet werden, hieß es weiter. Derzeit werde ein Dringlichkeitsbeschluss für den Kreistag vorbereitet. Mit Blick auf die Frage, wie mit den Elternbeiträgen für den Monat Februar verfahren werden soll, warte man die Entscheidung des Landes ab, sagte die Kreis-Sprecherin weiter.

Ein Blick auf die OGS-Betreuung: An der Antonius-Grundschule werden nach Stadtangaben 16 Kinder betreut, an der Pestalozzischule sind es zwischen zehn und 15 Kinder, an der Friedensreich-Hundertwasser-Grundschule kommen etwa 22 Schülerinnen und Schüler zur Betreuung, jedoch sind nicht an allen Tagen alle Kinder in der Schule, im Schnitt seien es 18 pro Tag. An der Gerhard-Tersteegen-Grundschule finden sich täglich etwa 20 Schülerinnen und Schüler ein.

Am Julius-Stursberg-Gymnasium sind es nach Angaben der Stadt sechs junge Menschen und an der Gesamtschule Niederberg werden zehn Schülerinnen und Schüler aus den fünften und sechsten Klassen betreut sowie 24 aus höheren Klassen, zum Beispiel, weil sie zu Hause keine ausreichenden Ressourcen für das digitale Lernen haben.