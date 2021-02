Bosnien: Neukirchen-Vluyner vermittelt Hilfe für Flüchtlinge

Neukirchen-Vluyn/Niederrhein Caritas-Mann Heribert Hölz aus Neukirchen-Vluyn wird mehr und mehr zum gefragten Experten für die Hilfe für Menschen in Bosnien.

Der Neukirchen-Vluyner Heribert Hölz, Gründer der Bosnien-Hilfe der Caritas Duisburg, wird immer mehr zum gefragten Experten, wenn es um die Unterstützung für Menschen in dem Balkanland geht. Ein Beispiel aus den vergangenen Tagen ist der Hilferuf der Caritas Hagen.

Deren Direktor hatte von einem Spender 20.000 Euro für die überfüllten Flüchtlingslager in Bihac erhalten, wusste aber nicht, an wen er sich dort wenden sollte - und rief Hölz an. Der Neukirchen-Vluyner, der seit fast 29 Jahren Hilfstransporte nach Bosnien organisiert, Aufbauunterstützung leistet und über exzellente Kontakte vor Ort verfügt, wusste Rat. Er vermittelte seinen Kollegen aus Hagen an den Caritas-Chef von Banja Luca, der wiederum mit den Ordensschwestern der Mutter Theresa zusammenarbeitet. Sie haben mithilfe des Geldes nun eine Suppenküche in einem Flüchtlingslager eingerichtet, die, wie Hölz es formuliert, "die Ärmsten der Armen einmal täglich mit einer warmen Mahlzeit versorgt". Hölz hat die Summe zudem um 5000 Euro aus dem Spendentopf seiner eigenen Bosnien-Hilfe erhöht. "Die Menschen leben dort im Schlamm und in der Kälte", unterstreicht er die Notwendigkeit der Unterstützung. "Das kann man ja nicht einfach ignorieren." Ungeachtet dessen laufen Hölz' Hilfsprojekte - beispielsweise Patenschaften für arme bosnische Familien - weiter.