CDU Neukirchen-Vluyn geht mit Karin Keesen ins Rennen

Neukirchen-Vluyn. Die CDU Neukirchen-Vluyn setzt ihre Chefin an die Spitze der Reserveliste. Für die Versammlung hat sie einen - noch - ungewöhnlichen Ort gewählt.

Die CDU hat bei der Aufstellungsversammlung im Viva Event-& Freizeitpark die Kandidaten für die Kommunalwahl am 13. September benannt. Die Vorsitzende Karin Keesen führt die Liste der heimischen CDU an. „Diese Versammlung werden wir so schnell nicht vergessen“, sagte Karin Keesen. Alle der fast 50 erschienen CDU-Mitglieder trugen einen Mund-Nasen-Schutz und hielten sich genau an die Hygiene- und Abstandsregeln der Corona-Schutzverordnung.

In ihrem Statement verwies die CDU-Chefin auf die letzten Aktionen und das neue Veranstaltungsformat des „Digitalen Stammtisches“. „Mit dem Digitalen Stammtisch waren wir die ersten in ganz NRW. Wir haben es geschafft, auch während der weitgehenden Stilllegung des öffentlichen Lebens für Neukirchen-Vluyn da zu sein und unsere Bürgerinnen und Bürger mit Informationen zu versorgen“, gab sich Keesen entschlossen und verwies auf die Kartenaktion „Heimat. Zusammen. Gestalten.“,die für mehr Bürgerbeteiligung stehe.

Die CDU spricht mit Blick auf die Kandidatenaufstellung von „durchweg hervorragenden Ergebnissen“. Die Reserveliste wird von der CDU-Chefin Karin Keesen und dem Fraktionsvorsitzenden Markus Nacke angeführt. Ihnen folgen Markus Meyer, Dr. Heiko Haaz, Claudia Wilke, Karsten Holderberg, Jan Mach, Rainer Ridder, Käte Bruckhaus, Stefan Essmeier, Elsa Bertz, Dirk Hollinderbäumer, Harald Lingenauer, Hans-Gerd Cremers, Willi Stillger, Peter Waczynski, Christoph Rudolph, Ralf Dosoudil und Thomas Pilarski.

Mit jeweils 25 Jahren sind Thomas Pilarski und Stefan Essmeier die jüngsten CDU-Kandidaten. „Wir sind echte Volkspartei und bilden unsere Stadtgesellschaft ab“, freute sich Keesen über die Vielfalt der CDU-Kandidatenschar.

Bürgermeister Harald Lenßen erfuhr von den CDU-Mitgliedern viel Lob und Zuspruch für sein Krisenmanagement in den vergangenen Wochen. In einem Impuls-Referat sagte er: „Ich bin traurig, dass einige Bürgerinnen und Bürger Neukirchen-Vluyns an Corona erkrankt und drei Personen leider verstorben sind. Ihren Angehörigen gilt mein Beileid.“ Lenßen mahnte: „Die geringen Fallzahlen machen es uns zwar möglich, die Regelungen weiter zu lockern.“ Trotzdem müsse man wachsam und vorsichtig bleiben. Die Pandemie sei noch nicht vorbei.