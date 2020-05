Die Gebäude sollen in das Quartier in Neukirchen-Vluyn einbezogen werden.

Niederberg CDU Neukirchen-Vluyn will Creativ Quartier nicht blockieren

Neukirchen-Vluyn. Die Entwicklung auf der Südfläche von Niederberg wird am nächsten Mittwoch politisch diskutiert. Die CDU Neukirchen-Vluyn hat eine klare Meinung.

In den vergangenen Monaten hat sich die CDU-Fraktion viel mit der Stärkung und Weiterentwicklung des Einzelhandels beschäftigt. Mit Blick auf die bevorstehende Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung am kommenden Mittwoch bekräftigen die Christdemokraten ihre Sorge über die Größe des auf Niederberg geplanten Nahversorgers. „Fakt ist, wir brauchen mehr Arbeitsplätze vor Ort und eine Leuchtturmsignalwirkung auf dem ehemaligen Bergswerkgelände“, schreiben die Christdemokraten in einer Mitteilung.

Glücklicherweise habe sich mit dem Investor ein Visionär gefunden, der fast über 90 Prozent der Vorschläge und Anregungen der CDU-Fraktion in der vorgestellten neuen Rahmenplanung aufgenommen habe, heißt es. „Aber es gibt auch einen Pferdefuß. Die angedachte Größe des Nahversorgers mit aktuell 1.200 qm ist ohne negative Auswirkungen vor allem auf Vluyn nicht realisierbar.“ Damit wäre auch die Perspektive eines zentralen Versorgungsbereiches an der Ernst-Moritz-Arndt-Straße hinfällig.

„Diese Aussichten sind umso bedauerlicher, da wir als CDU-Fraktion uns als Leitziel gesetzt haben, die Nahversorgung auf Niederberg zu ermöglichen, wenn die Verfestigung des Einzelhandelsstandortes Vluyn gesichert, der Wiederaufbau des Standortes Dorf Neukirchen und der Erhalt des Einzelhandelsbereiches auf der Ernst-Moritz-Arndt-Straße als klare strategische Hauptziele geregelt werden können“, heißt es weiter. Leider scheine man dafür keine Mehrheit zu haben. Verhindern will die CDU die Entwicklung aber auch nicht und verkündet, dass man die jetzige Rahmenplanung befürworte.

Die Umsetzung des Creativ Quartiers sei das städtebaulich prägendste Projekt. Angesichts der Corona-Pandemie habe man die Diskussionen nicht wie geplant vertiefen können. Damit eine Entwicklung erfolgen könne, kündigt die CDU an, sich bei Beschlüssen zur Thematik bis auf weiteres zu enthalten. (sovo)