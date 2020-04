Christian Ehrhoff stellt in Moers sein Konzept für CE10 vor

Moers. Im Gesundheits- und Athletikzentrum CE10 laufen die Umbauarbeiten. Mit der Neueröffnung am 13./14. Oktober wird ein neues Konzept umgesetzt.

Bereits seit November 2017 ist der im Frühjahr vom Profisport zurückgetretene Eishockey-Star Christian Ehrhoff beim Gesundheits- und Athletikzentrum CE10 an der Bismarckstraße engagiert. Jetzt hat der gebürtige Moerser das künftige Konzept vorgestellt.

In den letzten beiden Eishockey-Spielzeiten stand Ehrhoff bei den Kölner Haien unter Vertrag, davor hat er 862 Spiele in der Nordamerikanischen Profiliga NHL absolviert, im Winter gewann er Olympia-Silber in Pyeongchang. Seine Karriere begann bei den Krefelder Pinguinen. Im Klartext: Der Mann weiß, wovon er spricht, wenn es um Gesundheit und Athletik geht.

„Von diesem Wissen und von seiner Erfahrung möchten wir hier in Moers profitieren“, sagt Geschäftsführer Kai Erlenhardt am Montag bei der Vorstellung des neuen Konzepts. Zwar hat sich die Zahl der Mitglieder seit der Übernahme vor knapp zehn Monaten bereits von 250 auf 290 erhöht, jedoch peile man langfristig bis zu 1000 Mitglieder an. Kosten werde die Mitgliedschaft zwischen 25 und 70 Euro, so Erlenhardt.

Geräte werden beim ersten Training personalisiert

Dafür dürfen die Besucher des Gesundheits- und Athletikzentrums nach Angaben von Erlenhardt und Erhoff sanierte Räume und modernste Technik erwarten. Ehrhoff: „Es hat etwas gedauert, aber seit vergangener Woche laufen die Umbauarbeiten. Bei den neuen Geräten wird das Programm beim ersten Training personalisiert und auf einem Armband gespeichert. Danach stellen sich die Geräte automatisch auf die individuellen Anforderungen ein.“

Gesellschafter Christian Ehrhoff: Die Umbauarbeiten laufen. Foto: Volker Herold

In gleichem Maße wie Sport und Gesundheit soll aber die CE10-Akademie Vorteile für die Mitglieder bringen. Kai Erlenhardt: „Eines unserer Ziele ist es, dass wir Informationen an unserer Mitglieder weitergeben, damit sie, wenn sie möchten, zu ihren eigenen Trainern werden können.“

Wie im Robinsonclub

So kommt zum Beispiel am 1. Oktober um 19 Uhr der Sportwissenschaftler Andreas Bredenkamp ins CE10, um unter anderem über Sport und Motivation zu sprechen.

Für der medizinischen Leiter von CE10, Holger Schwellnus, der an gleicher Stelle bis 2016 das insolvent gegangene Therafit leitete, ist die Akademie ebenfalls wichtig. Und: „Unser ältestes Mitglied ist über 90, Beweglichkeit im Alter spielt eine große Rolle.“ Erlenhardt will um CE10 ein ganzes Programm aufbauen, einen Lauftreff gibt es schon. Er wünscht sich, dass „bei den Leuten Urlaubsgefühl aufkommt, ähnlich wie im Robinson-Club.“

>>> Info

Der Moerser Christian Ehrhoff ist Gesellschafter der CE10.Fit GmbH mit Sitz an der Bismarckstraße 110 in Moers. Ein weiterer Gesellschafter ist der Orthopäde Markus Schneppenheim, der aus Neukirchen-Vluyn kommt.

Im CE10 an der Bismarckstraße 110 sind 20 Mitarbeiter beschäftigt