Cool! Neukirchen-Vluyn und Buckingham sind Partner

312 Kilometer liegen zwischen Neukirchen-Vluyn und der französischen Kleinstadt Mouvaux, 1120 Kilometer trennen Ustron in Polen und die Stadt am Niederrhein. Diese Entfernungen sind auf den Schildern an der Niederrheinallee/Ecke Hans-Böckler-Straße zu lesen. An dem Wegweiser wird in Kürze ein drittes Schild hängen: 650 Kilometer bis Buckingham. Seit Samstag ist die englische Kleinstadt nämlich die dritte Städtepartnerschaft, die Neukirchen-Vluyn unterhält.

In einer Feierstunde im Rathaus wurde der offizielle Vertrag zur Städtepartnerschaft von Bürgermeister Harald Lenßen und dem Bürgermeister aus Buckingham, Mark Cole, unterschrieben. Die Freundschaft zwischen Buckingham und Neukirchen-Vluyn ist aber nicht neu: Seit 2012 pflegen die beiden Kommunen eine Städtefreundschaft, die nun in eine vollwertige Partnerschaft umgewandelt wurde. Beide Städte wollen damit auch ein Zeichen setzen und dem Brexit trotzen. „Vor zwei Wochen ist Großbritannien aus der EU ausgetreten. Jetzt sitzen wir hier und unterzeichnen einen Vertrag zwischen einer deutschen und einer englischen Stadt“, sagte Lenßen. „Ich finde, das ist ein starkes Signal, um zu zeigen, dass wir Europäer zusammengehören.“ Für diese Aussage erhielt er von allen Gästen kräftigen Applaus.

Jetzt ist das richtige englische Straßenschild da

Die Feierstunde wurde mit Akkordeonmusik untermalt, die Mitglieder des Heimat- und Verkehrsvereins Neukirchen schlüpften in ihre typischen Trachten. Die zwölfköpfige Delegation aus Buckingham, aber auch die Vertreter aus Mouvaux und Ustron, zeigten sich begeistert. Mark Cole aus Buckingham hob in seiner Rede hervor, dass Großbritannien zwar die Europäische Union, nicht aber Europa verlassen habe. „Dies gibt Buckingham die Chance, die Beziehungen zu unseren guten Freunden in Deutschland, Frankreich und Polen zu stärken“, erklärte Cole. Er lobte die enge Zusammenarbeit zwischen den Städtepartnerschaftsvereinen.

Die neue Partnerschaft wird, wie die mit Polen und Frankreich, durch den Städtepartnerschaftsverein koordiniert und betreut. Etwa zehn Austausche finden pro Jahr je Land in den Bereichen Kultur, Sport, und Jugend/Schule statt. Mit dem Vertrag verpflichten sich die Städte auch, Geschichte, Kultur und Handwerkskunst erlebbar zu machen. Christian Berges, Vorsitzender des hiesigen Städtepartnerschaftsvereins, freut sich besonders über die dritte Partnerschaft – und über das Mitbringsel der Engländer. Mark Cole brachte nämlich das typisch grüne wegweisende Schild mit. „Seit meinem Besuch im Jahr 2009 habe ich davon geträumt, dass wir auch so eins bekommen. Jetzt haben wir endlich dieses richtige englische Straßenschild und sind auch noch offiziell verbunden“, sagte er zufrieden.

Viele Fleißige aus den Partnerstädten arbeiten am Strick-Tipi für die Laga mit

Im Anschluss an die Feierstunde unternahmen die englischen Gäste eine Stadtrundfahrt mit Bürgermeister Lenßen und besuchten den Neukirchener Erziehungsverein. Die Mitglieder beider Partnerschaftsvereine führten aber auch Arbeitsgespräche, um die Aktionen für 2020 zu konkretisieren. Ein besonderes Projekt ist bereits entstanden: In allen Partnerstädten beteiligten sich Fleißige, die hunderte Quadrate aus Wolle gestrickt haben. Diese werden zu einem Strick-Tipi zusammengefügt, das in diesem Jahr auf der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort stehen wird.