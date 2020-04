Dinslaken. Am 30. April wollte die Lichtburg ein Autokino an der Trabrennbahn starten. Die neuen Auflagen des Landes verhindern das. Das ist der Grund.

Essen hat eines, Duisburg ebenso - fast hätte Dinslaken auch ein Autokino bekommen. Nun verhindern die neuen Corona-Vorgaben des Landes das Vorhaben der Betreiberinnen der Lichtburg in Dinslaken, Heike und Heidrun Griesser.

Sponsoren waren schon gefunden

Am 30. April sollte das Autokino an der Trabrennbahn an den Start gehen. Auch Sponsoren waren laut Heike Griesser schon gefunden: Unter anderem wollten die Stadtwerke, die Niederrheinische Sparkasse, die Wohnbau und mehrere Geschäfte aus Dinslaken das Projekt unterstützen.

Das sagt die neue Verordnung

Doch am Freitag veröffentlichte das Land die neue „Verordnung zur Änderung von Rechtsverordnungen zum Schutz vor dem Coronavirus SARS-CoV-2“. Darin enthalten sind auch Auflagen für den Betrieb von Autokinos. So müssen die Betreiber sicherstellen, dass „die Besucher bei geschlossenen Fenstern, Sonnendächern, Verdecken in ihren Autos verbleiben.“ Bei Verstößen droht dem Betreiber eine Geldbuße von bis zu 25.000 Euro. Der Ton muss dann per UKW übertragen werden.

Die Lichtburg-Betreiberinnen hätten zwar für den Sicherheitsabstand zwischen den Autos sorgen können - „aber wir können nicht ständig während der Vorstellung durch die Autoreihen rennen und den Leuten sagen, sie sollen die Fenster schließen“, so Heike Griesser.

