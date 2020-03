Eine Maikundgebung wie im vergangenen Jahr mit Sahra Wagenknecht wird es in diesem Jahr nicht geben.

Tag der Arbeit Corona: DGB sagt Kundgebung zum 1. Mai in Moers ab

Moers. Solidarität bedeute nun „Abstand halten!“, sagt der DGB und streicht die diesjährige Maikundgebung in Moers. Melden möchte er sich aber trotzdem.

Die Gewerkschaften haben sich verständigt: Die Veranstaltungen zum 1. Mai 2020 finden nicht in gewohnter Form statt. Die aktuelle Situation bedeute ein Leben im Ausnahmezustand, heißt es in einer Mitteilung der DGB-Region Niederrhein. Viele Menschen könnten nicht zum Arbeitsplatz, Kinder nicht in Kitas und Schulen, wieder andere würden bis zum Rande der Erschöpfung arbeiten – und viele sorgten sich um ihre Existenz.

„Die Solidarität zwingt uns zu einer historisch einmaligen Entscheidung: Wir müssen schweren Herzens die diesjährigen Maikundgebungen absagen. Solidarität heißt in diesem Jahr: Abstand halten!“ erklärt die DGB-Geschäftsführerin Angelika Wagner angesichts der Corona-Krise.

„Wir beobachten schon heute: Überall wachsen neue Formen der Solidarität. Menschen helfen einander, Jugendorganisationen, Nachbarschaftshilfen sind aktiv. Überall leben Menschen vor: Solidarisch ist man nicht alleine! Wir werden die Solidarität der Gesellschaft weiterhin brauchen, wohl mehr denn je. Und die Politik ist gefordert, alles dafür zu tun, dass notwendige Hilfen schnell dort ankommen, wo sie gebraucht werden“.

Die Gewerkschaften wollen sich am Tag der Arbeit am 1. Mai melden. „Denn er soll nicht an Bedeutung verlieren.“