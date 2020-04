Corona: Die Fahrschulen in Kamp-Lintfort dürfen öffnen

Kamp-Lintfort. Fahranfänger in Kamp-Lintfort können aufatmen: Der Führerschein rückt näher. Fahrstunden gibt es ab 4. Mai. Ein Problem ist noch nicht gelöst.

Normalerweise kostet das 1 Punkt in Flensburg und 60 Euro Strafe: Mit verdecktem Gesicht Auto fahren. In Corona-Zeiten ist alles anders, auch für Fahrschulen. Nachdem sie über einen Monat komplett geschlossen hatten, dürfen sie ab Anfang der kommenden Woche wieder ans Werk. Schüler und Lehrer sitzen „vermummt“, also mit Mund-Nase-Schutz, im Fahrzeug. Nicht nur nicht verboten, sondern verpflichtend. Die im Allgemeinen weiterhin geltende Abstandsregelung von 1,5 Metern ist allerdings selbst im Hummer nicht einzuhalten.

Nachdem der Kreis Kleve schon in dieser Woche den Fahrschul-Betrieb wieder ermöglicht hatte, gestaltete sich das im Kreis Wesel anders. Noch am Freitagmorgen sagte der Kamp-Lintforter Fahrlehrer Rainer Bergmann: „Wir dürfen theoretisch fahren, aber klare Regelungen gibt es nicht.“ Ein paar Stunden später war die entsprechende Nachricht dann da.

Abstand halten beim Theorieunterricht

Für den theoretischen Unterricht gilt nun: Abstandsregelung und ein Schüler auf 10 Quadratmetern Schulungsraum. Macht bei Rainer Bergmann höchstens drei angehende Auto- oder Motorradfahrer.

Endlich wieder auf die Straße. In den letzten Wochen musste die Foto-Tapete in seiner Fahrschule reichen. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Am 17. März hat Bergmann die letzten Führerschein-Prüfungsfahrten abgelegt. Glücklich, wer noch dabei war. „Dann wurde alles von jetzt auf gleich gestoppt“, erinnert sich der Fahrlehrer. Und die „etwa 20 Fahrschüler, die prüfungsreif gewesen wären“, mussten sich gedulden. Wie lange noch, ist auch jetzt noch nicht klar. „Wann der TÜV wieder Termine vergibt, ist noch nicht bekannt“, sagte Bergmann zur NRZ.

Der „Lappen“ war fest eingeplant

Das tut ihm vor allem für die leid, die den „Lappen“ schon fest eingeplant hatten. „Da waren Abiturienten, die unbedingt vor den Abschlussprüfungen durch sein wollten. Oder Leute, die den Führerschein zum Ausbildungsbeginn brauchen.“ Und ohne Aussicht auf einen Prüfungstermin seien Ausbildungsfahrten für die, die fast fertig sind, „Geldschneiderei“, findet Bergmann. Deshalb hat nicht nur er, sondern haben auch alle seine Kollegen in Kamp-Lintfort in der vergangenen Woche den Betrieb noch nicht wieder aufgenommen.

Verständnis hatte der Ausbilder, der seit 1977 in seinem Beruf arbeitet, für den Stopp. „Fahrschüler und Fahrlehrer gefährden sich ja gegenseitig. Ich muss während der Fahrt sprechen, Anweisungen geben, manchmal sogar ins Lenkrad greifen, da ist nix mit Abstand. Und das über 45 Minuten oder 90 Minuten auf engstem Raum.“ Desinfektionsmittel sind für ihn kein Problem: „Die haben wir immer da. Schließlich gibt es auch Fahranfänger, die extrem an den Händen schwitzen. Oder es kommen – vor Corona – Leute mit leichtem Schnupfen.“

Erste Fahrstunden nächste Woche

Auch jetzt wollen er und die Kollegen besonnen an den Start gehen. „Ab Montag ist das Büro wieder geöffnet. Fahrstunden werden erst ab 4. Mai vereinbart“, erklärt Rainer Bergmann. Die theoretische Ausbildung sei aber auch zwischenzeitlich nicht das Problem gewesen, weil die meisten mit einer App arbeiten. „Und bei Fragen war ich immer erreichbar.“ Finanziell hat er die Corona-bedingte Schließung einigermaßen überlebt. „Die Soforthilfe kam ganz fix. Und ich bin hier alleine. Musste also niemanden in Kurzarbeit schicken.“

Wenn es noch sehr lange gedauert hätte? „Da hätte ich mich wohl auf Sicht von einem meiner privaten Motorräder trennen müssen. Schweren Herzens.“ Das kann jetzt erst mal bleiben.